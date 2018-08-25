 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
HBO заказал съёмки первого сезона «Хранителей» Nintendo продала более 780 миллионов консолей Мастер Чиф станет одним из главных героев многосерийного боевика по игре Halo Netflix одобрил съёмки первого сезона сериала «Локки и ключ» «Академия смерти» — трейлер
4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Эль Фаннинг и Николас Холт могут сыграть в драме о Екатерине Великой от Hulu

Потоковый сервис Hulu готовит свой телепроект о Екатерине II, в отличие от грядущего мини-сериала HBO «Екатерина Великая» с Хелен Миррен сосредоточенный на молодых годах российской самодержицы. По неофициальным данным, переговоры об участии в пилотном эпизоде потенциального сериала под названием «Великая» ведут Эль Фанниг («Неоновый демон») и Николас Холт («Люди Икс: Апокалипсис»).

Историческая драма представляет собой хронику прихода к власти урождённой Софии Фредерики Августы Ангальт-Цербстской, будущей императрицы Екатерины Великой (Фаннинг), а также раскроет детали её крайне непростых супружеских взаимоотношений с непутёвым императором Петром III (Холт).

Сценарий пишет Тони Макнамара («Фаворитка»); он же выступает исполнительным продюсером наряду с Фаннинг и Мэриэн Макгоуэн. За производственный процесс отвечает MRC («Карточный домик», «Озарк»).

4 Обсудить
Темы
 
Великая
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Обзор аниме-новинок весны 2010 года
 
Аниме Новое аниме зимы 2017 года
 
Сериальные новинки 23 февраля — 1 марта

Тоже интересно

 
«Побег» — трейлер пятого сезона
 
Кино Четвёртый трейлер фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Геошторм»
 
Кино «Пункт назначения: Свадьба» — трейлер
 
Кино Два с половиной часа «Бэтмена против Супермена»
 
Кино «На пятьдесят оттенков темнее» — второй трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Spyro: Reignited Trilogy - с обновленной обложки пропала запись о необходимости загрузки контента через интернетSekiro: Shadows Die Twice - продолжительность игры будет схожа с Bloodborne и Dark Souls IIIGamescom 2018: Team Ninja вернула физику грудей в Dead or Alive 6. Подпрыгивающие прелести героинь станут более реалистичнымиFist of the North Star - мини-игры по приготовлению коктейлей, поездки по пустошам и динамичные драки с бандитами в новом видеоСтало известно финальное название и премьерное окно фильма "Детектив Пикачу" со звездой "Дедпула" в главной роли

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика