Эль Фаннинг и Николас Холт могут сыграть в драме о Екатерине Великой от Hulu

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Hulu готовит свой телепроект о Екатерине II, в отличие от грядущего мини-сериала HBO «Екатерина Великая» с Хелен Миррен сосредоточенный на молодых годах российской самодержицы. По неофициальным данным, переговоры об участии в пилотном эпизоде потенциального сериала под названием «Великая» ведут Эль Фанниг («Неоновый демон») и Николас Холт («Люди Икс: Апокалипсис»).

Историческая драма представляет собой хронику прихода к власти урождённой Софии Фредерики Августы Ангальт-Цербстской, будущей императрицы Екатерины Великой (Фаннинг), а также раскроет детали её крайне непростых супружеских взаимоотношений с непутёвым императором Петром III (Холт).

Сценарий пишет Тони Макнамара («Фаворитка»); он же выступает исполнительным продюсером наряду с Фаннинг и Мэриэн Макгоуэн. За производственный процесс отвечает MRC («Карточный домик», «Озарк»).