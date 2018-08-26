Новые сериалы 27 августа — 2 сентября

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Netflix

В мультипликационной чёрной комедии речь пойдёт о полицейском управлении крохотного городка Парадайз. Главные герои — очень плохие копы. Не в том смысле, что они все из себя опасные и крутые. Нет, они в буквальном смысле откровенно дерьмовые полицейские.