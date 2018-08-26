Новые сериалы 27 августа — 2 сентября

Невзирая на повсеместное традиционное затишье перед открытием телесезона на эфирных каналах, неделя обогатится сразу тремя премьерами от не привязанных к общепринятому расписанию потоковых сервисов. CBS All Access покажет премьерный эпизод триллера «Доллар», Netflix презентует комедийный мультсериал «Полиция Парадайз», а Amazon выкатит первый сезон «Джека Райана».
Среда, 29 августа
комедия
В ролях Эстер Повицки, Бенжи Афлало, Джинджер Гонзага, Алисия Ханна, Хейли Мари Норман, Крис Д'Элия
Создатель Энди Сэмберг, Акива Шаффер, Йорма Такконе
Второй сезон комедийного сериала завершится десятым эпизодом под названием Big Bear. Телеканал Freeform пока не делал официальных заявлений в отношении сериала.
Четверг, 30 августа
триллер
В ролях Кристофер Денэм, Джефф Перри, Джон Кэрролл Линч, Джошуа Биттон, Лесли Одом-мл., Натаниэль Мартелло-Уайт
Создатель Джейсон Мосберг
Действие триллера развернётся в загнивающем городишке посткризисной Америки, где однодолларовая купюра, в ходе обычного, казалось бы, оборота переходящая из рук в руки, оставляет за собой кровавый след множества убийств.
Пятница, 31 августа
драма, боевик
В ролях Джон Красински, Эбби Корниш
Создатель Карлтон Кьюз, Грэм Роланд
Джек Райан — подающий большие надежды молодой аналитик ЦРУ, впервые оказавшийся на особо опасном полевом задании, где ему предстоит столкнуться с новым видом терроризма с угрозой мирового масштаба.
комедия, анимационный
В ролях Дэна Снайдер, Седрик Ярбро, Дэвид Херман, Том Кенни, Сара Чок, Кайл Кинан
Создатель Вако Оджин, Роджер Блэк
В мультипликационной чёрной комедии речь пойдёт о полицейском управлении крохотного городка Парадайз. Главные герои — очень плохие копы. Не в том смысле, что они все из себя опасные и крутые. Нет, они в буквальном смысле откровенно дерьмовые полицейские.
драма
В ролях Джейсон Бейтман, Лора Линни, Джейсон Батлер Харнер, Джулия Гарнер, Энтони Коллинс, София Хьюблиц
Создатель Билл Дюбюк
Финансовый консультант Марти Бёрд вместе с женой Вэнди и остальными членами семьи вынужден переехать из престижного предместья Чикаго в курортный городок Озарк штата Миссури. К неожиданному переезду главного героя вынудили крупные долги, и на новом месте он надеется поправить своё финансовое положение.