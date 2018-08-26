Новости сериалов — лучшее за неделю

Двенадцатый сезон «Теории большого взрыва» станет для сериала последним — Шелдон Купер уходит из ситкома, а за ним и все остальные.

«Нетипичный» — трейлер второго сезона — семейная драмеди вернётся на экраны в начале сентября.

Apple заказала съёмки первого сезона «Академии» Айзека Азимова — открывающая телеглава насчитывает десять эпизодов.

Брендан Фрейзер озвучит одного из главных героев «Рокового патруля» — ему достался персонаж по прозвищу Роботмен.

«Американский вандал» — трейлер второго сезона с датой выхода — новое школьное расследование стартует в середине сентябре на Netflix.

«Большой куш» — трейлер второго сезона — продолжение криминальной драмеди выйдет 13 сентября на Sony Crackle.

Эль Фаннинг и Николас Холт могут сыграть в драме о Екатерине Великой от Hulu — потоковый сервис заказал съёмки пилотного эпизода.

Дэвид Харбор назвал один из фильмов-вдохновителей третьего сезона «Очень странных дел» — некоторые забавные моменты будут связаны с криминальной комедией «Флетч».