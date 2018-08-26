Новости сериалов — лучшее за неделю

Двенадцатый сезон «Теории большого взрыва» станет для сериала последним — Шелдон Купер уходит из ситкома, а за ним и все остальные.
«Нетипичный» — трейлер второго сезона — семейная драмеди вернётся на экраны в начале сентября.
Apple заказала съёмки первого сезона «Академии» Айзека Азимова — открывающая телеглава насчитывает десять эпизодов.
Брендан Фрейзер озвучит одного из главных героев «Рокового патруля» — ему достался персонаж по прозвищу Роботмен.
«Американский вандал» — трейлер второго сезона с датой выхода — новое школьное расследование стартует в середине сентябре на Netflix.
«Большой куш» — трейлер второго сезона — продолжение криминальной драмеди выйдет 13 сентября на Sony Crackle.
Эль Фаннинг и Николас Холт могут сыграть в драме о Екатерине Великой от Hulu — потоковый сервис заказал съёмки пилотного эпизода.
«Конец ***го мира» получил продление на второй сезон — когда выйдет продолжение, пока неизвестно.
Дэвид Харбор назвал один из фильмов-вдохновителей третьего сезона «Очень странных дел» — некоторые забавные моменты будут связаны с криминальной комедией «Флетч».
Hulu и Роб Томас договариваются о возвращении на экраны «Вероники Марс» — Кристин Белл и часть основного актёрского состава вернутся в продолжение.