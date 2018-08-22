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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Конец ***го мира» получил продление на второй сезон

Потоковый сервис Netflix и британский канал Channel 4 заказали съёмки продолжения своего совместного проекта «Конец ***го мира». Когда выйдет второй сезон многосерийной чёрной комедии, пока не сообщается.

Экранизация одноимённого комикса Чарльза Форсмана рассказывает о приключениях пары подростков, отправившихся на поиски лучшей жизни. Джеймсу и Алиссе по семнадцать лет. Джеймс (Алекс Лоутер) — замкнутый из-за увиденного в детстве суицида матери юноша, который считает себя психопатом и давно мечтает перейти от убийств мелких зверьков к убийству человека. Алисса (Джессика Барден) — капризная бунтарка, которая чувствует себя лишней в новой семье матери и стремится отыскать бросившего её много лет назад отца.

Сценарием по-прежнему занимается Чарли Ковелл. Исполнительными продюсерами наряду с Ковеллом выступают Мюррей Фиргюсон, Эд Макдональд, Энди Бэйкер, Доминик Бьюкеннен и Джонатан Энтвистл. Производством сериала заведуют Clerkenwell Films и Dominic Buchanan Productions.

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Конец ***го мира
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