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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Американский вандал» — трейлер второго сезона с датой выхода

Потоковый сервис Netflix выкатил трейлер восьмисерийного второго сезона «Американского вандала». Дата выхода — 14 сентября. Свежая телеглава — новое невероятно запутанное дело от Тони Ясенды и Дэна Перро, авторов стартовавшей в прошлом году сатиры на популярный жанр телевизионного документального расследования.

Первый сезон мокьюментари посвятили расследованию вопиющего акта вандализма в одной из школ США, где двадцать семь автомобилей сотрудников факультета оказались разрисованы фаллическими символами. Второй сезон «Американского вандала» посвящён не менее шокирующему инциденту — случаю массовой диареи среди учащихся католической школы Св. Бернардины.

Шоураннером проекта остаётся Дэн Лагана, который также числится исполнительным продюсером наряду со сценаристами и создателями сериала Ясендой и Перро. Производством руководят CBS Television Studios, Funny or Die и 3Arts.

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Видео Американский вандал
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