За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Коварная соблазнительница Инбар Лави перебралась из закрытых «Мошенников» в спасённый потоковым сервисом Netflix сериал «Люцифер» В 10-серийном четвёртом сезоне ей досталась роль праматери человечества.

Процедурал с рогами и крыльями крайне поверхностно основан на одноимённой серии комиксов Нила Геймана от издательства Vertigo (DC Сomics). Главный герой — заскучавший у себя в аду Люцифер Морнингстар (Том Эллис), который решает перебраться в Лос-Анджелес, где открывает бар и в силу разных причин и внезапного приступа альтруизма начинает помогать полиции в расследовании преступлений.

Инбар Лави перевоплотится в первую грешницу Еву, уставшую от слишком предсказуемой жизни в браке с Адамом и мечтающую снова повидаться с обаятельным искусителем и своей первой настоящей любовью Люцифером, соблазнившим её много лет назад.

В сериале также снимаются Лорен Джерман, Д.Б. Вудсайд, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер, Эйми Гарсиа и Том Уэллинг.

Шоураннерами проекта числятся Илди Модрович и Джо Хендерсон; они же выступают исполнительными продюсерами наряду с Джерри Брукхаймером, Джонатаном Литманом, Шери Элвуд и КристиЭнн Рид. Производство курируют Warner Bros. Television и Jerry Bruckheimer Television. Съёмки четвёртого сезона уже начались, а премьера состоится в следующем году.