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Бен Барнс закрутит роман с Джулией Ормонд в драме «Альфонс»

Бен Барнс («Каратель», «Мир Дикого Запада») примерит на себя роль мерзавца-обольстителя в новом мини-сериале BBC One «Альфонс» (Gold Digger). Впрочем, выходить из этого образа ему особо и не приходится.

Многосерийный триллер, где партию актёру составит Джулия Ормонд («Ведьмы Ист-Энда», «Безумцы»), поведает о том, как молодой копирайтер Бенджамин Голдинг (Бен Барнс) в свои тридцать с небольшим заводит роман с Джулией Дэй (Ормонд). Старше его на 25 лет, замужняя дама с ребёнком, всю жизнь ставившая на первое место других, без оглядки влюбляется в парня, чьё прошлое — тайна, покрытая мраком. И вот скелеты прошлого один за другим вываливаются из шкафов, а Бенджамин, возможно, вовсе и не альфонс, каким все его считают.

Шестисерийный проект по сценарию Марни Дикенс («Тринадцать») продюсирует Тим Брэдли. Режиссёром первых трёх эпизодов станет Ванесса Касвиль, а исполнительным продюсером Элизабет Килгаррифф («Лютер»). Производство ляжет на плечи Mainstreet Pictures и BBC One.

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Альфонс
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Бен Барнс закрутит роман с Джулией Ормонд в драме «Альфонс»

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