 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Nintendo продала более 780 миллионов консолей Сериал «Падение ордена» получил второй сезон и Марка Хэмилла Третий сезон «Очень странных дел» выйдет следующим летом Дэн Хармон удалил свой твиттер из-за ролика-пародии на сериал «Декстер» CBS All Access готовит спин-офф «Звёздного пути: Дискавери»
1
КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.huffingtonpost.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Финальный сезон «Игры престолов» не выйдет раньше июня 2019 года

Дата выхода финального сезона «Игры престолов» по-прежнему будоражит умы поклонников. И положение вещей явно не изменится до официального анонса.

В июле программный директор канала HBO Кейси Блойс обещал премьеру в «первой половине 2019-го».

Теперь Джо Бауэр — главный человек по спецэффектам — утверждает, что восьмой сезон не выйдет раньше конца мая или начала июня следующего года:

Мы будем заниматься Восьмым Сезоном до следующего мая, до премьеры остаётся восемь-девять месяцев. Съёмки приквельного сериала начнутся в феврале, по крайней мере пилотного эпизода. Мы в это время будем целиком заняты заключительным сезоном «Престолов». Многое будет зависеть от планирования, ситуация меняется каждую неделю, но я знаю, что до мая мы точно загружены.

Кстати, это позволит восьмому сезону из шести эпизодов претендовать на участие в премии «Эмми 2020». Премьера седьмого сезона состоялась 16 июля; всё равно получается пораньше.

1 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Трейлер четвёртого сезона Game of Thrones
 
Трейлер Game of Thrones
 
Трейлер третьего сезона Game of Thrones

Тоже интересно

 
«Человек-муравей и Оса» — трейлер и постер
 
Начинающий актёр Аль Пачино наконец-то сыграет у Квентина Тарантино
 
Сериалы «Супергёрл» — промо-ролик второго сезона
 
«Тёмный феникс» — промо-арт и первые кадры
 
Сериалы Съёмки шестого сезона «Карточного домика» приостановлены
 
Станет ли «Росомаха 3» фильмом для взрослых?
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Assassin's Creed: Odyssey - опубликована полная карта мира игры и подтвержден режим New Game+Silent Hill 2: Enhanced Edition - поклонники создают мод, улучшающий игру на PCСоздатель TimeSplitters хотел бы увидеть сиквел Second SightAssassin's Creed Odyssey - красоты древней Греции в новом видеоGamescom 2018: Новые трейлеры и демонстрации Control, Battlefield V, Rage 2, GTFO, Super Mario Party и других игр

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика