Финальный сезон «Игры престолов» не выйдет раньше июня 2019 года

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Дата выхода финального сезона «Игры престолов» по-прежнему будоражит умы поклонников. И положение вещей явно не изменится до официального анонса.

В июле программный директор канала HBO Кейси Блойс обещал премьеру в «первой половине 2019-го».

Теперь Джо Бауэр — главный человек по спецэффектам — утверждает, что восьмой сезон не выйдет раньше конца мая или начала июня следующего года:

Мы будем заниматься Восьмым Сезоном до следующего мая, до премьеры остаётся восемь-девять месяцев. Съёмки приквельного сериала начнутся в феврале, по крайней мере пилотного эпизода. Мы в это время будем целиком заняты заключительным сезоном «Престолов». Многое будет зависеть от планирования, ситуация меняется каждую неделю, но я знаю, что до мая мы точно загружены.

Кстати, это позволит восьмому сезону из шести эпизодов претендовать на участие в премии «Эмми 2020». Премьера седьмого сезона состоялась 16 июля; всё равно получается пораньше.