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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Многосерийный «Призрак дома на холме» получил дату выхода

Потоковый сервис Netflix объявил дату выхода 10-серийного мистического триллера «Призрак дома на холме». Первый сезон выйдет целиком 12 октября.

Современное переосмысление готического романа Ширли Джексон 1959 года повествует о братьях и сёстрах, выросших в знаменитом на всю страну доме с привидениями. В зрелом возрасте их вновь собирает вместе общая трагедия. Семья вынуждена противостоять прячущимся в старом поместье призракам прошлого — выдуманным и реальным.

В основной актёрский состав входят Тимоти Хаттон, Карла Гуджино, Михил Хаушман, Элизабет Ризер, Аннабет Гиш, Кейт Сигел, Генри Томас и Оливер Джексон-Коэн.

Майк Флэнеган («Сомния», «Окулус») отвечает за сценарий, режиссирует и выступает исполнительным продюсером наряду с коллегой по фильму «Уиджи. Проклятие доски дьявола» Тревором Мэйси, а также Дэррилом Фрэнком и Джастином Фолви. Производство возглавляют Amblin TV и Paramount TV.

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Призрак дома на холме
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