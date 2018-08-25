Телеовощи. Выпуск 245: Очень красивая семка

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:35 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:21 —
|Новости
|40:37 —
|«Разочарование» — 1x01 (премьера)
|48:46 —
|«Игроки» — 4x02
|53:07 —
|«Кондор» — 1x10 (финал сезона)
|01:03:46 —
|«Методом проб и ошибок» — 2x07—08
|01:12:11 —
|«Достать коротышку» — 2x02
|01:21:20 —
|«Майя» — 1x12 (финал сезона)
|01:34:59 —
|«Супергёрл» — 3x18 (впечатления Юрия)
|01:40:42 —
|«Вероника Марс» — 2x11 (впечатления Михаила)
|01:44:28 —
|«Звёздный путь» — 2x08 (впечатления Юрия)
|01:56:13 —
|«Место встречи изменить нельзя» — 1х02 (впечатления Ларисы)
|02:14:08 —
|Благодарим наших спонсоров
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