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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Первые стоящие подробности о потоковом сервисе студии Disney

Что мы знали о потоковом сервисе студии Disney буквально вчера? Не так уж много. Он должен запуститься осенью 2019-го, и под него уже делают несколько эксклюзивных проектов по мотивам известных франчайзов, включая художественный сериал «Звёздные войны» с бюджетом в 100 миллионов баксов.

Теперь нам известного немножко больше.

Во-первых, рабочее название сервиса — Disney Play. Возможно, придумают что-нибудь получше, ведь времени ещё навалом.

Во-вторых, не стоит ждать, что Disney Play закидает подписчиков новым контентом сразу с момента открытия. У компании другая тактика: лучше меньше, но качественно. Интересно, как это сработает с архиконкурентом — потоковым гигантом Netflix, который угрожает к следующему году наладить, кхм, потоковое производство блокбастеров. Наверное, это всё же слабый ответ тем 130 миллионам подписчиков, подсаженным на бинджвотчинг и прочие прелести жизни.

С другой стороны, Disney забирает себе почти всю библиотеку фильмов и мультиков, включая франчайзы Fox, а это немало. Но всё равно, оригинального контента точно окажется меньше, а это, как ни крути, заметный минус. Похоже, хитрый мыш не готов вбухивать в производство миллиарды долларов в год.

В-третьих, цена. На первых порах Disney Play будет брать дешевизной — за подписку нужно будет платить меньше, чем у Netflix с его разными планами от $ 8 до $ 14.

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