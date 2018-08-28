 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Роскомнадзор может заблокировать «Яндекс.Видео» за пиратский контент DOOM Eternal — геймплей, кадры, детали Red Dead Redemption 2 — показ геймплея Новые игры августа 2018: The Walking Dead: The Final Season, Death's Gambit, State of Mind, Yakuza Kiwami 2 Netflix одобрил съёмки первого сезона сериала «Локки и ключ»
4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Создатель «Гравити Фолз» Алекс Хирш подружился с Netflix

Создатель одного из лучших мультсериалов современности «Гравити Фолз» Алекс Хирш наконец-то обеспечил себя работой на ближайшие несколько лет, заключив контракт с известным охотником на таланты — потоковым сервисом Netflix.

В рамках соглашения Алекс Хирш займётся разработкой анимационных многосерийных и полнометражных постановок как для детей, так и для взрослых. Обе стороны в полнейшем восторге от перспектив сотрудничества.

Поговаривали, автор анимационного хита канала Disney какое-то время назад планировал поработать над многосерийным проектом совместно с FOX, но до конкретных шагов в этом направлении не дошло. Вдобавок он успел внести свою лепту в сценарную работу над мультфильмом «Человек-паук: Через вселенные» и кинокартиной «Покемон. Детектив Пикачу», которым ещё только предстоит выйти в прокат.

Теперь у Хирша есть возможность вплотную заняться воплощением в жизнь личных идей. Как ни крути, а сценаристы и режиссёры уже не раз высказывались в пользу сотрудничества с Netflix, где авторов стараются не ограничивать ни во времени, ни в методах реализации творческого замысла.

4 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Утиные истории» — дата выхода и ролик с открывающими титрами
 
Рецензия на сериал «Гравити Фоллз»
 
«Утиные истории» — знакомство с актёрами озвучивания

Тоже интересно

 
Кино The Weinstein Company будет банкротиться
 
Кино Две рецензии и отзывы на фильм «Отряд самоубийц»
 
Телеовощи. Выпуск 124: Бабы Хатты
 
Кино Подкаст на колёсах. «Землетрясение» Сарика
 
Кино «Призрак в доспехах» — трейлер
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Дуэлянт»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Sekiro: Shadows Die Twice не получит микротранзакцийOnimusha возвращается - Capcom анонсировала переиздание первой части для PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC (Обновлено)Посетители "ИгроМира" смогут сыграть в Kingdom Hearts III и Metro ExodusSuper Smash Bros. Ultimate стала самой продаваемой игрой 2018 года на американском Amazon на одних только предзаказах за три месяца до релизаF1 2018 не пропустила Shenmue I & II на первое место британского чарта, опубликован список бестселлеров за прошлую неделю
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика