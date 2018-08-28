Создатель одного из лучших мультсериалов современности «Гравити Фолз» Алекс Хирш наконец-то обеспечил себя работой на ближайшие несколько лет, заключив контракт с известным охотником на таланты — потоковым сервисом Netflix.

В рамках соглашения Алекс Хирш займётся разработкой анимационных многосерийных и полнометражных постановок как для детей, так и для взрослых. Обе стороны в полнейшем восторге от перспектив сотрудничества.

Поговаривали, автор анимационного хита канала Disney какое-то время назад планировал поработать над многосерийным проектом совместно с FOX, но до конкретных шагов в этом направлении не дошло. Вдобавок он успел внести свою лепту в сценарную работу над мультфильмом «Человек-паук: Через вселенные» и кинокартиной «Покемон. Детектив Пикачу», которым ещё только предстоит выйти в прокат.

Теперь у Хирша есть возможность вплотную заняться воплощением в жизнь личных идей. Как ни крути, а сценаристы и режиссёры уже не раз высказывались в пользу сотрудничества с Netflix, где авторов стараются не ограничивать ни во времени, ни в методах реализации творческого замысла.