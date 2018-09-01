Телеовощи. Выпуск 246: Счастливое советское будущее

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:39 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:51 —
|Новости
|34:01 —
|Отвечаем на вопросы
|43:37 —
|«Невинные» — 1x01—03 (премьера)
|57:44 —
|«Телохранитель» — 1x01—02 (премьера)
|01:17:33 —
|«Игроки» — 4x03
|01:22:22 —
|«Достать коротышку» — 2x03
|01:28:28 —
|«Разочарование» — 1x01—10 (впечатления Льва)
|01:42:29 —
|«Гостья из будущего» — 1x01
|02:12:28 —
|«Вероника Марс» — 2x12 (впечатления Михаила)
|02:17:27 —
|«Место встречи изменить нельзя» — 1х03 (впечатления Ларисы)
|02:30:33 —
|Благодарим наших спонсоров
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