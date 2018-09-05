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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Лен Уайзман снимет пилотный эпизод «Болотной твари» от DC Universe

В мае потоковый сервис DC Universe официально запустил в разработку экранизацию комикса «Болотная тварь», а нынче многосерийный проект по схеме «от сценария к сериалу» обзавёлся режиссёром пилотного эпизода — открывающую серию снимет Лен Уайзман («Сонная Лощина», «Люцифер»).

Биолог Эбби Аркан возвращается на родину в Хауму, штат Луизиана, чтобы исследовать зародившийся на местных болотах смертельный вирус. Тут она знакомится с учёным Алеком Холландом, позже погибающем при трагических обстоятельствах. Однако погружаясь в невероятные и пугающие тайны происходящего на болотах, Эбби начинает подозревать, что Алек не погиб, а пережил страшное, невероятное превращение.

Сценарий пишут шоураннеры сериала Марк Верхайден («Сорвиголова», «Эш против Зловещих мертвецов») и Гари Доберман («Оно»). Оба числятся исполнительными продюсерами наряду с Уайзманом, Джеймсом Ваном («Аквамен») и Майклом Клиаром. Производством занимаются Atomic Monster и Warner Bros. Television. Премьера состоится в следующем году.

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Болотная тварь
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