«Карточный домик» — тизер шестого сезона

Потоковый сервис Netflix выпустил красноречивый тизер «Могила» шестого сезона «Карточного домика», проливающий свет на судьбу Фрэнка Андервуда. Восьмисерийная финальная часть политического триллера выйдет 2 ноября.
Громкий скандал и последовавшее отстранение от проекта исполнителя главной роли Кевина Спейси отправило сериал в длительный хиатус, а судьба самого персонажа до сих пор оставалась неясна. Теперь-то всё понятно.
Центральной фигурой повествования отныне выступает Клэр Андервуд в исполнении Робин Райт — супруга бывшего президента, перенявшая бразды правления государством. Помимо Райт в последнем сезоне снимаются Майкл Келли, Джейн Аткинсон, Патриша Кларксон, Констанс Зиммер, Дерек Сесил, Кэмпбелл Скотт, Борис Макгайвер, Грег Киннир и Дайан Лэйн.