 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Генри Кавилл сыграет Геральта в «Ведьмаке» от Netflix Карл Урбан сыграет в сериале «Судья Дредд: Мега-Сити 1» при одном условии Дэйв Батиста мечтает улететь в далёкую-далёкую галактику «Звёздных войн» Создатель «Гравити Фолз» Алекс Хирш подружился с Netflix «Звёздные войны: Сопротивление» — трейлер и дата выхода
7
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Карточный домик» — тизер шестого сезона

Потоковый сервис Netflix выпустил красноречивый тизер «Могила» шестого сезона «Карточного домика», проливающий свет на судьбу Фрэнка Андервуда. Восьмисерийная финальная часть политического триллера выйдет 2 ноября.

Громкий скандал и последовавшее отстранение от проекта исполнителя главной роли Кевина Спейси отправило сериал в длительный хиатус, а судьба самого персонажа до сих пор оставалась неясна. Теперь-то всё понятно.

Центральной фигурой повествования отныне выступает Клэр Андервуд в исполнении Робин Райт — супруга бывшего президента, перенявшая бразды правления государством. Помимо Райт в последнем сезоне снимаются Майкл Келли, Джейн Аткинсон, Патриша Кларксон, Констанс Зиммер, Дерек Сесил, Кэмпбелл Скотт, Борис Макгайвер, Грег Киннир и Дайан Лэйн.

7 Обсудить
Темы
 
Видео Карточный домик
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Последний фильм Кевина Спейси вышел всего в 10 кинотеатрах США
 
«Первые» — трейлер
 
Шестой сезон сериала «Карточный домик» обзавёлся датой выхода

Тоже интересно

 
Кино «Tomb Raider: Лара Крофт» — постеры
 
Кино «Оно» и «Могучие рейнджеры» — промо-арт
 
КиноАниме Рецензия и отзывы на мультфильм «Твоё имя»
 
Кино Международный трейлер фильма «Боги Египта»
 
Кино Альфред остаётся с Бэтменом и полным собранием злодеев
 
Кино Второй трейлер фильма «Люди-Икс: Апокалипсис»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Hitman 2 - IO Interactive продемонстрировали основы стелс-прохождения в новом трейлереRemedy: ПК-версия Control не повторит ошибок Quantum BreakЛучшие игры в стиле GTAВ Xbox Live началась большая распродажа обратно совместимых игр для Xbox OneДатирована следующая презентация Nintendo Direct, ожидаются анонсы новых игр для Switch и 3DS
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика