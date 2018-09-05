«Карточный домик» — тизер шестого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix выпустил красноречивый тизер «Могила» шестого сезона «Карточного домика», проливающий свет на судьбу Фрэнка Андервуда. Восьмисерийная финальная часть политического триллера выйдет 2 ноября.

Громкий скандал и последовавшее отстранение от проекта исполнителя главной роли Кевина Спейси отправило сериал в длительный хиатус, а судьба самого персонажа до сих пор оставалась неясна. Теперь-то всё понятно.

Центральной фигурой повествования отныне выступает Клэр Андервуд в исполнении Робин Райт — супруга бывшего президента, перенявшая бразды правления государством. Помимо Райт в последнем сезоне снимаются Майкл Келли, Джейн Аткинсон, Патриша Кларксон, Констанс Зиммер, Дерек Сесил, Кэмпбелл Скотт, Борис Макгайвер, Грег Киннир и Дайан Лэйн.