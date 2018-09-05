«Конь БоДжек» — трейлер пятого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер пятого сезона анимационной комедии «Конь БоДжек». Продолжение выйдет на телеэкраны 14 сентября.

Мультсериал, полный сатиры и абсурдистского юмора, рассказывает о буднях бывшей телезвезды, а ныне жеребца среднего возраста — циника и бездельника, страдающего от алкоголизма, безделья, одиночества и ненависти к себе. В состав актёров озвучивания входят Уилл Арнетт, Аарон Пол, Элисон Бри, Эми Седарис и Пол Ф. Томпкинс.

Создателем сериала выступает Рафаэль Боб-Ваксберг. В исполнительных продюсерах наравне с Арнеттом и Полом значатся Стивен А. Коэн и Ноэль Брайт. За производство отвечает The Tornante Company.