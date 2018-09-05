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«Конь БоДжек» — трейлер пятого сезона

Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер пятого сезона анимационной комедии «Конь БоДжек». Продолжение выйдет на телеэкраны 14 сентября.

Мультсериал, полный сатиры и абсурдистского юмора, рассказывает о буднях бывшей телезвезды, а ныне жеребца среднего возраста — циника и бездельника, страдающего от алкоголизма, безделья, одиночества и ненависти к себе. В состав актёров озвучивания входят Уилл Арнетт, Аарон Пол, Элисон Бри, Эми Седарис и Пол Ф. Томпкинс.

Создателем сериала выступает Рафаэль Боб-Ваксберг. В исполнительных продюсерах наравне с Арнеттом и Полом значатся Стивен А. Коэн и Ноэль Брайт. За производство отвечает The Tornante Company.

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