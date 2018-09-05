Эванджелин Лилли рассказала о финале сериала «Остаться в живых»

Шестисезонная мистическая драма «Остаться в живых» завершилась в мае 2010 года, но по сей день продолжает волновать зрительские умы. Поклонники проекта разошлись во мнениях насчёт финального эпизода эпопеи о выживанцах: кто-то охотно принял концовку, а кому-то она откровенно не понравилась.

В рамках проходившего на выходных ежегодного фестиваля фэнтези и фантастики Dragon Con у фанатов появилась возможность расспросить о концовке участницу основного актёрского состава робинзонады Эванджелин Лилли. Актриса ответила развёрнуто и исчерпывающе:

Вам нравился сериал, каждую неделю оставлявший зрителей наедине с невероятной и гнетущей тайной. Попытки разгадать её побуждали вас обсуждать увиденное с коллегами и родными, задумываться над очень сложными вопросами философского толка, вопросами о боге, религии, нашей реальности и природе человека. В финале все сидели затаив дыхание в ожидании объяснений. Их может дать религия. Если хотите найти ответ на фундаментальный вопрос о жизни, ступайте в церковь, обращайтесь к богу, ищите ответ там. Задача искусства — каждый раз безошибочно переадресовывать этот вопрос зрителю, побуждая его прочувствовать увиденное и услышанное, заглянуть себе в душу и признаться, что всё пережитое значит лично для него. Поэтому нет единого правильного видения концовки. Сколько людей, столько и верных ответов. Ваша интерпретация — отображение вашего я. Это заданный вам вопрос, а не продиктованный вам ответ.

Правда, вряд ли некоторые диванные телекритики с личным набором аналитических методик примут столь мудрое объяснение без традиционных насмешек и возражений.