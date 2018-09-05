 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новости игр — лучшее за неделю Закулисье кукольной анимации — беседа с Гарри Бардиным и фоторепортаж с его студии Nintendo продала более 780 миллионов консолей Red Dead Redemption 2 — показ геймплея Российское кино заработало в зарубежном прокате уже $ 30 млн
13
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Эванджелин Лилли рассказала о финале сериала «Остаться в живых»

Шестисезонная мистическая драма «Остаться в живых» завершилась в мае 2010 года, но по сей день продолжает волновать зрительские умы. Поклонники проекта разошлись во мнениях насчёт финального эпизода эпопеи о выживанцах: кто-то охотно принял концовку, а кому-то она откровенно не понравилась.

В рамках проходившего на выходных ежегодного фестиваля фэнтези и фантастики Dragon Con у фанатов появилась возможность расспросить о концовке участницу основного актёрского состава робинзонады Эванджелин Лилли. Актриса ответила развёрнуто и исчерпывающе:

Вам нравился сериал, каждую неделю оставлявший зрителей наедине с невероятной и гнетущей тайной. Попытки разгадать её побуждали вас обсуждать увиденное с коллегами и родными, задумываться над очень сложными вопросами философского толка, вопросами о боге, религии, нашей реальности и природе человека. В финале все сидели затаив дыхание в ожидании объяснений. Их может дать религия. Если хотите найти ответ на фундаментальный вопрос о жизни, ступайте в церковь, обращайтесь к богу, ищите ответ там. Задача искусства — каждый раз безошибочно переадресовывать этот вопрос зрителю, побуждая его прочувствовать увиденное и услышанное, заглянуть себе в душу и признаться, что всё пережитое значит лично для него. Поэтому нет единого правильного видения концовки. Сколько людей, столько и верных ответов. Ваша интерпретация — отображение вашего я. Это заданный вам вопрос, а не продиктованный вам ответ.

Правда, вряд ли некоторые диванные телекритики с личным набором аналитических методик примут столь мудрое объяснение без традиционных насмешек и возражений.

13 Обсудить
Темы
 
Остаться в живых
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Обзор аниме-новинок весеннего сезона 2009 года
 
«Остаться в живых» (6-й сезон) - 01-02
 
10 лет «Доктору Хаусу»

Тоже интересно

 
Кино Новый «Терминатор» Джеймса Кэмерона станет продолжением первых двух частей и вернёт оригинальную Сару Коннор
 
Кино «Чудо-женщина» — русский трейлер
 
Кино Киллиан Мёрфи опять под режиссурой Кристофера Нолана
 
Аниме ЕВА-166: Рояльная чехарда
 
Кино Зак Снайдер даже не собирается доделывать «Лигу справедливости»
 
Кино Режиссёр Джастин Лин попытался объяснить трейлер «Стартрека: Бесконечности»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Hitman 2 - IO Interactive продемонстрировали основы стелс-прохождения в новом трейлереRemedy: ПК-версия Control не повторит ошибок Quantum BreakЛучшие игры в стиле GTAВ Xbox Live началась большая распродажа обратно совместимых игр для Xbox OneДатирована следующая презентация Nintendo Direct, ожидаются анонсы новых игр для Switch и 3DS
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика