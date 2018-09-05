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Одиннадцатый сезон «Доктора Кто» получил дату выхода

Одиннадцатый сезон «Доктора Кто» получил официальную дату премьеры — продолжение культового фантастического сериала стартует на каналах BBC One и BBC America 7 октября.

В этом сезоне зрителям придётся следить за приключениями в который раз переродившегося галлифрейца и сразу трёх его компаньонов. Тринадцатую инкарнацию Доктора представляет Джоди Уиттакер («Бродчёрч»), а её напарниками выступают некто Грэм (Брэдли Уолш), Райан (Тосин Коул) и Ясмин (Мандип Джилл)

Одиннадцатый сезон насчитывает десять эпизодов по пятьдесят минут. Шоураннером и главным сценаристом выступает автор «Бродчёрча» Крис Чибнелл. Производство курирует BBC Studios.

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Доктор Кто
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