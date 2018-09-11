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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Болотная тварь» от DC Universe обещает максимум жестокости

Сериал «Болотная тварь», которую DC Universe покажет зрителям в следующем году, обещает быть воистину мрачным действом. Соавтор прошлогоднего кинохита «Оно» Гари Доберман, работающий над сценарием проекта, пообещал жёсткий R-рейтинг. Спасибо творческой свободе, предоставляемой потоковым сервисом.

Мы изначально настраивались сделать сериал предельно соответствующим рейтингу R — невероятно пугающим, наполненным сценами насилия и контентом для взрослых. Вдохновение черпаем из сюжетов «Болотной твари» за авторством Алана Мура. Фанаты в курсе, что его выпуски особенно причудливые, экстремальные и страшные.

Доберман добавил, что их монстр из болот создаётся с помощью костюма, который выглядит просто обалденно и на экране будет смотреться максимально естественно.

Биолог Эбби Аркан (Кристал Рид) возвращается на родину в Хауму, штат Луизиана, чтобы исследовать зародившийся на местных болотах смертельный вирус. Тут она знакомится с учёным Алеком Холландом, позже погибающим при трагических обстоятельствах. Однако погружаясь в невероятные и пугающие тайны происходящего на болотах, Эбби начинает подозревать, что Алек не погиб, а пережил невероятное превращение.

Гари Доберман значится шоураннером сериала наряду с Марком Верхайденом («Сорвиголова», «Эш против Зловещих мертвецов»); оба корпят над сценарием. Первый эпизод снимет Лен Уайзман («Сонная Лощина», «Люцифер»). Все трое выступают исполнительными продюсерами наряду с Джеймсом Ваном («Аквамен») и Майклом Клиаром. В производстве заняты Atomic Monster и Warner Bros. Television.

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Болотная тварь
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