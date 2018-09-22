 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
The Walking Dead: The Final Season оборвут на середине? Рецензия и отзывы на игру Shadow of the Tomb Raider Ноль кадров в секунду. Выпуск 229: Сексуальный коллекционный карточный Ведьмак Интервью c Антоном Сковородиным, главой издательства настольных игр GaGa Games «Звёздные войны: Сопротивление» — трейлер и дата выхода
2
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Кадр из четвёртого сезона «Люцифера»

А вот и первое официальное фото четвёртого сезона «Люцифера» с новым персонажем — праматерью человечества в образе Инбар Лави. Утомившись от скучной супружеской жизни, Ева сбегает от Адама на поиски своего первого соблазнителя — обаяшки Люцифера.

В июне Netflix спас мистический процедурал от закрытия, заказав съёмки 10-серийного продолжения, которые сейчас идут полным ходом. Продолжение истории о поселившемся в Лос-Анджелесе властелине ада выйдет на потоковом сервисе в следующем году.

В сериале снимаются Том Эллис, Лорен Джерман, Д.Б. Вудсайд, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер, Эйми Гарсиа и Том Уэллинг.

Кадры из сериала «Люцифер»
2 Обсудить
Темы
 
Галерея Люцифер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Болотная тварь» от DC Universe обещает максимум жестокости
 
Кристал Рид сыграет главную женскую роль в «Болотной твари»
 
Лен Уайзман снимет пилотный эпизод «Болотной твари» от DC Universe

Тоже интересно

 
Кино Всех «Аватаров» начнут снимать в сентябре этого года
 
Кино Новый «Терминатор» Джеймса Кэмерона станет продолжением первых двух частей и вернёт оригинальную Сару Коннор
 
Кино Режиссёр Кристофер Нолан рассказывает всё, что надо знать про «Дюнкерк»
 
Кино «Стражи галактики 2» — трейлер на русском
 
Кино Джосс Уидон стал режиссёром фильма «Бэтгёрл»
 
Кино Звезда «Мистера Робота» сыграет Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Dark Souls: Remastered - версию игры для Switch сравнили в портативном и стационарном режимахSports Party - сборник спортивных игр от Ubisoft официально анонсирован для Nintendo SwitchОбзор The Walking Dead: The Final Season - Episode 1Ace Attorney: Phoenix Wright - оригинальная трилогия анонсирована для PC, PS4, Xbox One и Nintendo SwitchHome Sweet Home - базирующийся на тайской мифологии ужастик выйдет на PlayStation 4 и Xbox One
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика