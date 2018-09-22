Кадр из четвёртого сезона «Люцифера»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

А вот и первое официальное фото четвёртого сезона «Люцифера» с новым персонажем — праматерью человечества в образе Инбар Лави. Утомившись от скучной супружеской жизни, Ева сбегает от Адама на поиски своего первого соблазнителя — обаяшки Люцифера.

В июне Netflix спас мистический процедурал от закрытия, заказав съёмки 10-серийного продолжения, которые сейчас идут полным ходом. Продолжение истории о поселившемся в Лос-Анджелесе властелине ада выйдет на потоковом сервисе в следующем году.

В сериале снимаются Том Эллис, Лорен Джерман, Д.Б. Вудсайд, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер, Эйми Гарсиа и Том Уэллинг.