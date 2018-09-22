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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Стартап» — трейлер третьего сезона с датой выхода

Потоковый сервис Crackle выпустил трейлер 10-серийного третьего сезона «Стартапа» — криминальная драма вернётся на телеэкраны 1 ноября. Видеоролик не сулит никаких поблажек главным героям — новые идеи, новые вызовы, новые враги.

Сериал рассказывает о том, как новаторский проект в области цифровых технологий сводит вместе трёх прежде незнакомых друг с другом людей: молодого коммерсанта Ника Талмона, гангстера Рональда Дэйси и сверхталантливую хакершу Иззи Моралес. Неуживчивой троице в погоне за прибылью предстоит не только включиться в общую работу, но и пережить множество непростых, а порой и смертельно опасных испытаний.

В актёрском составе значатся Адам Броди, Эди Гатеги, Отмара Марреро, Мира Сорвино, Рон Перлман, Захари Найтон, Тайлер Лабин, Джейсон Кравиц и другие. Режиссёром, сценаристом и создателем выступает Бен Кетаи. За производством следят Critical Content и Hollywood Gang Productions.

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Видео Стартап
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