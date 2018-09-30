Сериал «Умираю со смеху» закрыт после второго сезона

Хорошо смеётся тот, кто смеётся последний сезон. Так, кажется, подумал кабельный канал Showtime и решил не продлевать драмеди «Умираю со смеху» на третий сезон, и виной тому вовсе не плохое чувство юмора.

Чёрная комедия с Мелиссой Лео и Майклом Ангарано приоткрыла дверь за кулисы комедийного клуба Лос-Анджелеса, где в 70-х начинали карьеру, радовались и радовали, и конечно, грустили многие современные знаменитости, избравшие своей профессией стендап.

С самого начала продюсерский проект Джима Керри демонстрировал средние рейтинги и привлекал к голубым экранам весьма скромную аудиторию. Второй сезон, полученный от щедрот Showtime, ситуацию не улучшил, и сериал решили прикрыть, предпочтя ему новый проект Керри «Шучу».