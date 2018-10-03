«Уэйн» — трейлер сумесшедшей антигеройской комедии от авторов «Дэдпула»

YouTube Originals нужен новый герой. И зовут его Уэйн. Любые совпадения с реально существующими Бэтменами совершенно случайны. Что не случайно, так это фирменный стиль, который привнесли сценаристы «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник в собственный авторский проект — десятисерийную комедию «Уэйн» (Wayne) для потокового сервиса.

Антигеройское приключение поведает о том, как пятнадцатилетний Уэйн (Марк Маккенна) знакомится с девчонкой по имени Дэл (Сиэра Браво), и вместе они отправляются на кроссбайке добывать Pontiac Trans Am 78-го года, украденный у отца парнишки прямо перед его смертью. Попутно не забывая спасать людей с особой жестокостью. Кровь, мат и правосудие — всё как вы любите.

За сценарий ответственен Джошуа Уильямс («Неуклюжая»). Риз и Верник выступают исполнительными продюсерами наряду с Грегом Кулиджем и Кирком Уордом. Пилотный эпизод режиссировал Иэн Б. Макдональд («Бесстыдники», «Умираю со смеху»).

Перед просмотром трейлера уберите детей от ваших голубых экранов: