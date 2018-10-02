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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Amazon одобрил съёмки сериала по фэнтезийному эпику «Колесо времени»

В феврале Amazon приютил у себя проект экранизации книжного цикла «Колесо времени» Роберта Джордана. Тогда потоковый сервис не спешил подтверждать информацию, зато делает это теперь — первый сезон сериала официально запущен в разработку.

Культовая фэнтезийная сага включает в себя больше дюжины романов, выходивших с 1990-го по 2013 год. Магией во вселенной «Колеса времени» могут пользоваться лишь женщины. Морейн из обладающего большой властью тайного женского ордена Айз Седай, отправляется в опасное путешествие в компании пяти спутниц и спутников. Женщина верит, что один из её сопровождающих — реинкарнация одного невероятно могущественного человека, который, как гласят предсказания, спасёт человечество или уничтожит его.

Шоураннером и сценаристом числится ярый поклонник литературного первоисточника Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»); он же является исполнительным продюсером проекта наряду с Риком Сэлвиджем, Ларри Мондрэгоном, Тедом Филдом и Майком Вебером. Вдова писателя Харриет Макдугал выступает консультирующим продюсером. Производством займутся Sony Pictures Television, Red Eagle Entertainment и Radar Pictures.

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