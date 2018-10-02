FX продлил «Майянцев» на второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Солидные рейтинговые результаты сделали своё дело — рекордно стартовавшие «Майянцы» Курта Саттера продлены на второй сезон. Его премьера состоится на кабельном канале FX следующей осенью.

События спин-оффа «Сынов анархии» следуют за финалом оригинала. В центре криминальной драмы — мотоклуб «Майянцы», орудующий на границе Мексики и Калифорнии. Эзекиэль «Эз» Рейес, после отсидки вернувшийся на малую родину, вынужден приспосабливаться к своему новому статусу человека вне закона в родном городе, где у него когда-то были все шансы на исполнение заветной американской мечты.

В сериале снимаются Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби, Рауль Трухильо, Антонио Харамильо и Карла Баратта.

Пилот срежиссировал Норберто Барба («Проповедник», «Штамм»). Сценарист Саттер и его соавтор Элджин Джеймс числятся исполнительными продюсерами сериала. Производство контролируют Fox 21 TV Studios и FX Productions.