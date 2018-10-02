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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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BBC One экранизирует четвёртую книгу серии о детективе Корморане Страйке

Телеканал BBC One обещает зрителям больше «Страйка». Семисерийная экранизация детективной трилогии Джоан Роулинг, куда вошли романы «Зов кукушки», «Шелкопряд» и «На службе зла», обзаведётся четырёхсерийным продолжением. В его основу ляжет вышедшая в сентябре четвёртая книга серии под названием «Смертельно белый» (Lethal White).

Ветеран войны в Афганистане Корморан Страйк (Том Бёрк), вернувшись к мирной жизни, пытается поправить своё финансовое положение, открыв частное детективное агентство. Расследовать преступления Страйку помогает ему смышлёная красавица секретарша Робин Эллакотт (Холлидей Грейнджер). В новой истории к сыщику и его помощнице обратится молодой парень Билли, который просит раскрыть преступление, свидетелем которого он стал в детстве. Расследование проведёт главных героев лондонскими закоулками в тайное убежище в стенах Парламента, а оттуда прямиком в роскошное, но зловещее поместье за городом.

Адаптировать литературный первоисточник продолжит Том Эдж. Роулинг входит в команду исполнительных продюсеров сериала. За производство по-прежнему отвечает Brontë Film & TV.

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Страйк
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