BBC One экранизирует четвёртую книгу серии о детективе Корморане Страйке

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал BBC One обещает зрителям больше «Страйка». Семисерийная экранизация детективной трилогии Джоан Роулинг, куда вошли романы «Зов кукушки», «Шелкопряд» и «На службе зла», обзаведётся четырёхсерийным продолжением. В его основу ляжет вышедшая в сентябре четвёртая книга серии под названием «Смертельно белый» (Lethal White).

Ветеран войны в Афганистане Корморан Страйк (Том Бёрк), вернувшись к мирной жизни, пытается поправить своё финансовое положение, открыв частное детективное агентство. Расследовать преступления Страйку помогает ему смышлёная красавица секретарша Робин Эллакотт (Холлидей Грейнджер). В новой истории к сыщику и его помощнице обратится молодой парень Билли, который просит раскрыть преступление, свидетелем которого он стал в детстве. Расследование проведёт главных героев лондонскими закоулками в тайное убежище в стенах Парламента, а оттуда прямиком в роскошное, но зловещее поместье за городом.

Адаптировать литературный первоисточник продолжит Том Эдж. Роулинг входит в команду исполнительных продюсеров сериала. За производство по-прежнему отвечает Brontë Film & TV.