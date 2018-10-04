Сериал Джона Фавро по «Звёздным войнам» получил название «Мандалорец»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стоило лишь активно зациркулировать слухам вокруг стартовавшего производства художественного сериала по «Звёздным войнам», как его создатель Джон Фавро вышел на просторы Instagram рассказать о своём детище.

Итак, крупнобюджетную многосерийную постановку назвали «Мандалорец». А это значит, предыдущие слухи о том, что местом действия может стать планета Мандалор на Внешнем кольце, оказались правдивы. Официально подтверждено, что события развернутся после падения Империи, во временном промежутке между «Возвращением джедая» и «Пробуждением Силы». Это история о скитаниях одинокого стрелка по дальним уголкам галактики, куда не распространяется власть Новой Республики.

Касаемо вовлечения в проект создателя анимационных сериалов по вселенной «Звёздных войн» Дэйва Филони пока подтверждений нет. Появились слухи, будто он срежиссирует два эпизода первого сезона, один из которых — премьерный.

Об участии в судьбе «Мандалорца» Грега Фрэйзера («Изгой-один. Звёздные войны: Истории») и Педро Паскаля («Игра престолов», «Нарки») тоже молчат.

Премьеру ожидайте на потоковом сервисе Disney, который запустят следующей осенью. О дате выхода речи ещё не идёт.