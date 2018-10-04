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Мэтт Бомер присоединился к «Роковому патрулю» на DC Universe

«Роковой патруль» наконец-то доукомплектован — в актёрский состав 13-серийного фантастического боевика влился Мэтт Бомер (фильмы «Славные парни», «Супер Майк XXL», сериал «Белый воротничок»). Премьеру сериала обещают в следующем году на потоковом сервисе DC Universe.

В центре экранизации одноимённого комикса — одна из самых необычных супергеройских команд в истории, участники которой обрели сверхспособности благодаря трагическому случаю. В команду изгоев входят Роботмен (Брендан Фрейзер), Безумная Джейн (Дайан Герреро), Эластичная Женщина (Эйприл Боулби), Киборг (Джоиван Уэйд) и Негативный Человек (Мэтт Бомер). За главзлодея Алан Тьюдик в образе Мистера Никто.

Бомер повторит опыт Фрейзера — он выступает актёром озвучивания Негативного Человека, будет появляться во флэшбеках в образе Ларри Трэйнора до момента превращения в супергероя. А играть персонажа в его нынешнем состоянии будет Мэттью Зук.

Сценаристом значится Джереми Карвер (««Сверхъестественное»»); он же выступает исполнительным продюсером проекта нарвне с Джеффом Джонсом, Грегом Берланти и Сарой Шехтер. Производство курируют Warner Bros. Television и Berlanti Productions.

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Роковой патруль
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