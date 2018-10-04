«Сорвиголова» — полноценный трейлер третьего сезона сериала

Трейлер третьего сезона «Сорвиголовы» во всей своей мрачной красе. Беды Мэтта Мёрдока растут как снежный ком, и он впервые готов дать им отпор без лишних рефлексий и сомнений. Сериал от Netflix и Marvel вернётся на телеэкраны 19 октября.

В основе третьего сезона криминальной драмы — сюжетная арка Born Again, которая заставит поволноваться за будущее любимых персонажей. Ожесточённому пережитым Мёрдоку вновь придётся столкнуться с прошлым в лице вышедшего на свободу Уилсона Фиска. Но на этот раз не он один угрожает жизни главного героя и его близких.

В сериале снимаются Чарли Кокс Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон, Винсент Д’Онофрио, Уилсон Бетел, Джоанн Уолли и другие. Шоураннером третьего сезона назначен Эрик Олесон («Человек в высоком замке»). Исполнительными продюсерами наряду с Олесоном выступают Дрю Годдард, Джеф Лоэб и Джим Чори. Производством занимаются Marvel TV и ABC Studios.