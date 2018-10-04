Режиссёр «Проклятия монахини» снимет несколько эпизодов «Банд Лондона» Гарета Эванса

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В прошлом ноябре стало известно, что Гарет Эванс («Рейд», «Рейд 2») готовит крупнобюджетный сериал «Банды Лондона» для кабельного канала Cinemax и британской телесети Sky Atlantic. А недавно к проекту присоединился Корин Харди («Проклятие монахини») в качестве режиссёра трёх эпизодов.

События гангстерской драмы разворачиваются в современном Лондоне, за власть над которым воюют сразу несколько международных преступных группировок. Сюжетной завязкой выступает убийство главы лондонского криминалитета — инцидент нарушает хрупкое равновесие в преступном мире мегаполиса.

Эванс написал сценарий в соавторстве с Питером Берри, Клэр Уилсон, Джо Муртой и Мэттом Флэннери. Исполнительными продюсерами выступают Томас Бенски, Лукас Очоа и Джейн Фезерстоун. Производственный процесс контролирует Pulse Films. Премьера намечена на следующий год.