DC Universe продлил «Титанов» на второй сезон

Потоковый сервис DC Universe уверен в своих «Титанах» на все сто, потому и подлил сериал на второй сезон ещё до премьеры первого, стартующего 12 октября. А тут ещё и Netflix подвизался в качестве международного дистрибьютора.

Центральный персонаж супергеройского боевика — Дик Грейсон (Брентон Туэйтс), перевоплотившийся из Робина в Найтвинга. Ему предстоит возглавить команду юных обладателей сверхспособностей, куда входят Старфайер (Анна Диоп), Рэйвен (Тиган Крофт), Бистбой (Райан Поттер), Ястреб (Алан Ритчсон) и Голубь (Минка Келли).

Исполнительными продюсерами сериала значатся Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс, Грег Берланти (вселенная «Стрелы») и Сара Шехтер. Warner Bros. TV, Weed Road Pictures и Berlanti Productions курируют производство.