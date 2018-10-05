IMDb запускает собственный стриминговый сервис

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Похоже, у Netflix и Hulu появился ещё один конкурент, серьёзность намерений которого сомнений не вызывает. Вслед за Disney, DC и Nickelodeon собственный потоковый сервис запускает кинопортал № 1 в мире (после КГ, разумеется) — IMDb.

Владеющая сайтом компания Amazon решительно настроилась откусить большой кусок 70-миллиардного рынка ТВ-рекламы. Сервис будет бесплатным, а эксклюзивный доступ получат все пользователи Fire TV и Amazon Prime Video. Но рекламу всё-таки придётся посмотреть (ради чего всё и затевалось) — что-то вроде ранней версии Hulu.

Официальные заявления ожидаются в конце этой недели, а Amazon меж тем находится в активном поиске контента.