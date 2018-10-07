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«Летящие сквозь ночь» — трейлер фантастического триллера с датой выхода

Экранизация раннего фантастического рассказа Дж. Р. Р. Мартина «Летящие сквозь ночь» наконец получила дату выхода. Новый трейлер сообщает, что премьера сериала на кабельном канале Syfy состоится 2 декабря. Последующие за ним 2–5 эпизоды зрители увидят в период с 3 по 6 декабря, а серии 6–10 с 9 по 13 декабря.

Научно-фантастический триллер расскажет о космическом корабле The Nightflyer с экипажем из восьми учёных и телепата, в 2093 году отправившемся к границе Солнечной системы в надежде установить контакт со внеземной цивилизацией. В замкнутом пространстве корабля команду поджидает череда страшных, необъяснимых событий, которая заставляет людей сомневаться в себе и товарищах, превращая экспедицию в смертельную битву.

В сериале снимаются Гретхен Мол, Оуэн Мэкен, Дэвид Аджала, Сэм Страйк, Майя Эшет, Энгус Сэмпсон, Джоди Тёрнер-Смит и Брайан Ф. О’Бирн.

Шоураннером и сценаристом проекта выступает Джефф Бюхлер («Полуночный экспресс»). Он также числится исполнительным продюсером вместе с самим Мартином, Джином Клейном, Дагом Лайманом, Дэвидом Бартисом и другими. Пилотный эпизод режиссировал Майк Кэхилл («Волшебники»). В производство включены Universal Cable Productions и Netflix, владеющий правами на международную трансляцию сериала.

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