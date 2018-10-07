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«Американские боги» — трейлер второго сезона

Из глубин производственного ада всем передают привет «Американские боги». Кабельный канал Starz привёз на нью-йоркский Comic Con трейлер второго сезона. Проект, может быть, и лишился своего очередного шоураннера, но не потерял присутствия духа.

Продолжение истории нам всё-таки покажут, только пока неизвестно, когда. Производственный процесс второго сезона, между прочим, по-прежнему на паузе и, по данным некоторых источников, на полтора месяца отстаёт от съёмочного графика. На место уволенного с поста шоураннера Джесси Александера пока так никого и не нашли.

В экранизации одноимённого тёмного фэнтези Нила Геймана, повествующего об эпической битве богов старого и нового мира, снимаются Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Орландо Джонс и другие. Производство курирует FremantleMedia North America.

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Видео Американские боги
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