Новости сериалов — лучшее за неделю

«Титаны» — второй трейлер — Netflix участвует в судьбе проекта на правах международного дистрибьютора.
Amazon одобрил съёмки сериала по фэнтезийному эпику «Колесо времени» — проекту гарантирован первый сезон.
Дэймон Уайанс покидает «Смертельное оружие» — актёр устал разрываться между семьёй и работой.
«Сорвиголова» — полноценный трейлер третьего сезона — Мэттью Мёрдока ждут сразу два опаснейших врага.
«Пацаны» — первый тизер сериала про группу борцов против супергероев — и Саймон Пегг в качестве дополнения к касту.
«Леденящие душу приключения Сабрины» — трейлер и постер сериала на потоковом сервисе Netflix — первый сезон мистического ужастика о юной ведьме выйдет в конце октября.
Тайка Вайтити вошёл в команду режиссёров «Мандалорца» — сериал Джона Фавро обзавёлся постановщиками.
«Начало» — трейлер научно-фантастического триллера — многосерийный британско-китайский проект выйдет в ноябре.
IMDb запускает собственный стриминговый сервис — полку воюющих за зрительское внимание неуклонно прибывает.
«Благие знамения» — тизер-трейлер — Майкл Шин и Дэвид Теннант спасают мир!