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«Титаны» — второй трейлер

Настало время ещё раз полюбоваться игрой супергеройских красок. DC Universe выпустил второй трейлер «Титанов», которые стартуют на потоковом сервисе 12 октября. К слову, Netflix выступает международным дистрибьютором сериала.

Супергеройский боевик повествует о том, как Дик Грейсон (Брентон Туэйтс), попрощавшись с образом Робина и перевоплотившись в Найтвинга, встаёт во главе юной команды борцов за справедливость. Все они, как водится, обладают сверхспособностями. В состав «Титанов» входят Старфайер (Анна Диоп), Рэйвен (Тиган Крофт), Бистбой (Райан Поттер), Ястреб (Алан Ритчсон) и Голубь (Минка Келли).

Исполнительными продюсерами выступают Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс, Грег Берланти (вселенная «Стрелы») и Сара Шехтер. В производстве заняты Warner Bros. TV, Weed Road Pictures и Berlanti Productions.

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Видео Титаны
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