«Титаны» — второй трейлер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Настало время ещё раз полюбоваться игрой супергеройских красок. DC Universe выпустил второй трейлер «Титанов», которые стартуют на потоковом сервисе 12 октября. К слову, Netflix выступает международным дистрибьютором сериала.

Супергеройский боевик повествует о том, как Дик Грейсон (Брентон Туэйтс), попрощавшись с образом Робина и перевоплотившись в Найтвинга, встаёт во главе юной команды борцов за справедливость. Все они, как водится, обладают сверхспособностями. В состав «Титанов» входят Старфайер (Анна Диоп), Рэйвен (Тиган Крофт), Бистбой (Райан Поттер), Ястреб (Алан Ритчсон) и Голубь (Минка Келли).

Исполнительными продюсерами выступают Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс, Грег Берланти (вселенная «Стрелы») и Сара Шехтер. В производстве заняты Warner Bros. TV, Weed Road Pictures и Berlanti Productions.