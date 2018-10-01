FX готовит криминальную драму о хоккее

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал FX взялся за разработку сериала под названием Trashers. В основу проекта легла статья Рича Коэна «Гангстер, купивший своему сыну хоккейную команду», опубликованная в мае в журнале The Atlantic.

Статья посвящена Джимми Галанте, сообщнике знаменитой преступной семьи Дженовезе. Галанте числится владельцем ныне уже несуществующей хоккейной команды Danbury Trashers, выступавшей в низшей лиге. В центре спортивно-криминальной драмы — именно такая хоккейная команда из крохотного городишки, которую держит мусорщик с криминальными связями.

В команде исполнительных продюсеров проекта значится Дэн Новак («Пространство», «Достать коротышку»); за ним же закреплены обязанности сценариста. FX пока никак не комментирует информацию о потенциальном сериале.