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Новые сериалы 1–7 октября

В сериальном плане неделя выдастся куда спокойнее предыдущей — всего пять премьер: два ситкома, драма, ужастик и анимационное приключение по вселенной «Звёздных войн». Вдобавок на телеэкраны с третьим сезоном вернётся многосерийная антиутопия «Человек в высоком замке» от Amazon, а на кабельном канале AMC стартует девятый сезон «Ходячих мертвецов».

Понедельник, 1 октября

 
Премьера+
CBS
Счастливы вместе Happy Together

комедия

В ролях Крис Парнелл, Феликс Маллард, Эмбер Стивенс Уэст, Деймон Уайанс младший

Создатель Тим Маколифф, Остин Эрл

Питер и Клэр — уставшая от обыденности пара чуть за тридцать — начинают вспоминать свою юность, когда в их дом в пригороде переезжает восходящая поп-звезда.

 
Премьера+
CBS
По соседству The Neighborhood

комедия

В ролях Шон Маккини, Марсель Спирс, Хэнк Гринспен, Тичина Арнольд, Бэт Бёрс, Макс Гринфилд

Создатель Джим Рейнольдс

Профессиональный переговорщик Дэйв Джонсон — невероятно открытый, добрый парень, который вместе с женой и маленьким сыном переезжают в новый дом в Лос-Анджелесе. Новый сосед Калвин не слишком-то жалует чужаков, хотя его остальная семья настроена к ним более благожелательно. Однако постепенно оба семейства узнают друг друга лучше и понимают, что вполне могут ужиться друг с другом.

Вторник, 2 октября

 
Конец сезона1
Syfy, The CW
Аванпост The Outpost

фэнтези, приключения

В ролях Джессика Грин, Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Имоджен Уотерхаус, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм

Создатель Джейсон Фоллер, Кайнен Гриффин

Первый сезон убойного фэнтези о чернокровой воительнице завершится десятым эпизодом под названием The Dragman is Coming. Что будет с сериалом дальше, пока неизвестно.

Видео

Среда, 3 октября

 
Сезон2
CBS
Спецназ SEAL Team

боевик, драма

В ролях Дэвид Бореаназ, Александра Лемосл, Париса Фахри, Дэйвид Бореназ, Макс Тиериот, Нил Браун младший

Создатель Бенджамин Кавелл

Сериал расскажет об элитном отряде спецназа ВМС США, берущегося за самые рискованные и невыполнимые миссии ради благополучия страны.

 
Сезон14
CBS
Мыслить как преступник Criminal Minds

боевик, драма

В ролях Томас Гибсон, Мэнди Пэтинкин, Мэттью Грей Габлер, Шемар Мур, Эй Джей Кук, Джо Мантенья

Создатель Джефф Дэвис

Когда обычные криминалисты заходят в тупик, на помощь им приходят специалисты по поведенческому анализу. Вместо тщательного изучения улик они пытаются найти и понять мотивы, вникая в каждый шаг преступника и пытаясь мыслить как он. Работая на месте преступления, эти профессионалы словно расследуют его изнутри, стараясь воссоздать поведенческий образ преступника и максимально помочь в его поимке.

Четверг, 4 октября

 
Премьера+
ABC (US)
Пожарная часть 19 Station 19

драма

В ролях Джейна Ли Ортис, Джейсон Джордж, Грей Деймон, Альберто Фрезза, Барретт Досс, Даниэль Савре

Создатель Стэйси Макки

В центре повествования — сплочённая команда героических борцов с огнём, работающая в пожарной станции № 19 города Сиэтла. Сериал расскажет об их тяжёлых и опасных буднях, а также взаимоотношениях внутри коллектива.

 
Сезон4
NBC
Гипермаркет Superstore

комедия

В ролях Америка Феррера, Бен Фельдман, Марк Маккинни, Лорен Эш, Колтон Данн, Нико Сантос

Создатель Джастин Спитцер

Сюжет рассказывает о большом и разношёрстном коллективе работников огромного гипермаркета. Главные герои умудряются переживать множество разнообразных приключений, несмотря на то, что территория их обитания ограничивается стенами магазина.

 
Сезон10
NBC
Уилл и Грейс Will & Grace

комедия

В ролях Эрик Маккормак, Дебра Мессинг, Меган Маллалли, Шон Хейс, Шелли Моррисон, Гарри Конник мл.

Создатель Дэвид Кохэн, Макс Мучник

Сюжет крутится вокруг четырёх главных героев: Уилла Трумана, адвоката-гея, его лучшей подруги Грейс Адлер, молодой женщины, управляющей собственной дизайнерской фирмой, Карен Уокер, очень богатой светской дамы, по собственной прихоти работающей у Грейс ассистентом, а также Джека Макфарленда, друга Уилла, вечно безработного актёра. Действие происходит в Нью-Йорке.

Пятница, 5 октября

 
Премьера+
Hulu
Во тьму Into The Darkness

антология, мистика, ужасы

В ролях Том Бейтман, Джимми Симпсон, Ребекка Риттенхаус, Аврора Перрино, Дэвид Халл, Рэй Сантьяго

Создатель Пол Дэвис

Сюжет каждого эпизода многосерийной антологии ужасов вдохновлён тем праздником, который отмечают в месяц выхода серии.

Видео

 
Сезон3
Amazon
Человек в высоком замке The Man In The High Castle

драма, триллер, фантастика

В ролях Алекса Давалос, Люк Клеинтенк, Руперт Эванс, Кэри-Хироюки Тагава, Джоэль Де Ла Фуэнте, Руфус Сьюэлл

Создатель Фрэнк Спотниц

Экранизация одноимённого романа Филипа Киндреда Дика. По сюжету антигитлеровская коалиция проиграла Вторую мировую войну. Нацистская Германия и Япония превратились в колониальные державы, поделив между собой сферы влияния во всём мире. США, из-за экономической слабости и политики изоляционизма которых войну и проиграли, теперь разделены победителями на зоны влияния, между которыми широкой буферной полосой тянется территория Среднего Запада — ничейные земли. Сопротивление запугано и, порою кажется, вообще перестало существовать, но само собой, это далеко не так.

Видео

 
Сезон3
ABC (US)
Просто нет слов Speechless

комедия

В ролях Минни Драйвер, Джон Росс Боуи, Мейсон Кук, Мика Фоулер, Кайла Кенеди, Седрик Ярбро

Создатель Скотт Силвери

Это история о семье, где один из детей страдает ДЦП. Из-за болезни Джей Джей находится под постоянным присмотром родных, но особенно сильно о сыне печётся его мать. Она стремится найти для него школу, где он не чувствовал бы себя белой вороной, и поэтому семья беспрестанно колесит по всей Америке в поисках такого идеального места.

Видео

 
Сезон3
Syfy
Ван Хельсинг Van Helsing

фантастика, боевик

В ролях Келли Овертон, Джонатан Скарф, Кристофер Хейердал, Пол Йоханссон, Дэвид Кабитт, Тим Гини

Создатель Нил Лабут

В центре сюжета окажется Ванесса Хельсинг — дочь известного охотника на вампиров Абрахама Ван Хельсинга. Она, воскреснув в будущем, обнаруживает, что мир захвачен вампирами. Однако Ванесса обладает особой силой, губительной для кровососов. Героиня, как положено в таких случаях, единственная надежда измученного человечества на спасение.

Видео

 
Сезон5
Syfy
Нация Z Z Nation

драма, триллер, научная фантастика

В ролях Гарольд Перрино, Том Эверетт Скотт, Ди Джей Куоллс, Майкл Уэлш, Келлита Смит, Анастасия Баранова

Создатель Карл Шефер, Крэйг Энглер

Прошло три года с тех пор, как зомби-вирус почти полностью выкосил население США, однако группа спасшихся должна провезти единственного пережившего вирус человека через тысячи миль из Нью-Йорка в Калифорнию, где располагается единственная функционирующая лаборатория, ожидающая анализа его крови. Его антитела — последняя надежда человечества на вакцину. Однако этот человек таит страшные секреты, которые грозят крупными неприятностями им всем.

Видео

 
Сезон5
ABC
Трудности ассимиляции Fresh Off the Boat

комедия

В ролях Рэндолл Пак, Констанс Ву, Хадсон Янг, Форрест Вилер, Йен Чен, Эдди Хуанг

Создатель Нахнатчка Кхан

В основу сюжета легли одноимённые мемуары Эдди Хуанга. Юный Эдди фанатеет от хип-хопа и живёт вместе со своими родителями, переехавшими из Тайваня в пригород Орландо. Его отец держит в городе небольшой ресторанчик и одержим всем американским, а мать порой приходит в состояние натурального шока от знакомства с западной культурой. Но это не мешает им жить американской мечтой, не теряя связи со своей национальной культурой и самобытностью.

Видео

Воскресенье, 7 октября

 
Премьера+
Disney Channel (US)
Звёздные войны: Сопротивление Star Wars Resistance

анимационный, приключения, фантастика

В ролях Лекс Лэнг, Кристофер Шон, Оскар Айзек, Гвендолин Кристи, Скотт Лоуренс, Джош Бренер

Создатель Дэйв Филони

В центре истории — вступивший в ряды Сопротивления молодой пилот Казуда Зионо. Он участвует в сверхсекретной разведывательной миссии, главная цель коей — стремительно набирающий силу Первый орден. В мультсериале появятся очаровашка BB-8, По Дэмерон и капитан Фазма.

Видео

 
Сезон5
CBS
Мадам госсекретарь Madam Secretary

драма

В ролях Теа Леони, Тимоти Дэйли, Патина Миллер, Джеффри Аренд, Эрих Берген, Кэтрин Герцер

Создатель Барбара Холл

Главная героиня, недавно назначенная на пост госсекретаря Штатов, вынуждена ежедневно сталкиваться с проблемами государственного масштаба, да ещё и как-то налаживать свою личную жизнь.

Видео

 
Сезон9
AMC
Ходячие мертвецы The Walking Dead

боевик, драма, триллер

В ролях Эндрю Линкольн, Джон Бернтал, Сара Уэйн Кэллис, Лори Холден, Джеффри Деманн, Стивен Ён

Создатель Роберт Киркман, Фрэнк Дарабонт

После того как на Землю обрушилась масштабная зомби-эпидемия, шерифу Рику Грайму вместе с домочадцами и группой выживших пришлось отправиться на поиски места, где бы им не угрожало столкновение с бродячими мертвецами. Главный герой делает всё для того, чтобы спасти своих родных, но оказывается, что для этого мало найти территорию, свободную от зомби, поскольку всепоглощающий страх спасшихся от эпидемии людей и вызванная им жестокость намного опаснее.

Видео

 
Сезон11
BBC One, BBC America
Доктор Кто Doctor Who

приключения, боевик, драма, научная фантастика

В ролях Питер Капальди, Пёрл Маки, Дженна-Луиза Коулмэн, Мишель Гомес, Карен Гиллиан, Артур Дарвилл

Создатель Сидни Ньюман, С. Э. Уэббер, Дональд Уилсон

«Доктор Кто» — сериал с поистине уникальной концепцией. Его герой Доктор — практически бессмертный инопланетянин. Он не стареет, а умирая — мгновенно перерождается, обретая новое тело и в какой-то степени новый характер. Что это нам даёт? Правильно, возможность бесконечно менять актёров и обновлять личность персонажа согласно требованиям времени, при этом не нарушая целостность рассказа (утрись, Джеймс Бонд!).

Плюс основным средством передвижения Доктора является Тардис — замаскированный под полицейскую будку агрегат, способный свободно перемещаться в любую точку пространства и времени (а также умеющий при необходимости регенерировать, обретая полностью новую внутреннюю архитектуру). Что даёт нам это? О, всего ничего: лишь возможность рассказывать любые истории о любых мирах, любом времени и в любых жанрах — при этом оставаясь в рамках одной вселенной.

Такое не снилось даже «Скользящим» — в «Докторе Кто» возможно буквально всё.

Видео

 
Конец сезона4
HBO
Игроки Ballers

комедия, драма, спорт

В ролях Дуэйн Джонсон, Анабель Акоста, Хаким Коллендер, Антуан Харрис, Ариэль Кеббел, Кристофер де Стефано

Создатель Стивен Левинсон

Четвёртый сезон спортивной драмеди завершится десятым эпизодом There's No Place Like Home, Baby. В сентябре кабельный канал HBO продлил сериал на пятый сезон.

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