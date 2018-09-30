Новые сериалы 1–7 октября

В сериальном плане неделя выдастся куда спокойнее предыдущей — всего пять премьер: два ситкома, драма, ужастик и анимационное приключение по вселенной «Звёздных войн». Вдобавок на телеэкраны с третьим сезоном вернётся многосерийная антиутопия «Человек в высоком замке» от Amazon, а на кабельном канале AMC стартует девятый сезон «Ходячих мертвецов».
Понедельник, 1 октября
комедия
В ролях Крис Парнелл, Феликс Маллард, Эмбер Стивенс Уэст, Деймон Уайанс младший
Создатель Тим Маколифф, Остин Эрл
Питер и Клэр — уставшая от обыденности пара чуть за тридцать — начинают вспоминать свою юность, когда в их дом в пригороде переезжает восходящая поп-звезда.
комедия
В ролях Шон Маккини, Марсель Спирс, Хэнк Гринспен, Тичина Арнольд, Бэт Бёрс, Макс Гринфилд
Создатель Джим Рейнольдс
Профессиональный переговорщик Дэйв Джонсон — невероятно открытый, добрый парень, который вместе с женой и маленьким сыном переезжают в новый дом в Лос-Анджелесе. Новый сосед Калвин не слишком-то жалует чужаков, хотя его остальная семья настроена к ним более благожелательно. Однако постепенно оба семейства узнают друг друга лучше и понимают, что вполне могут ужиться друг с другом.
Вторник, 2 октября
фэнтези, приключения
В ролях Джессика Грин, Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Имоджен Уотерхаус, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм
Создатель Джейсон Фоллер, Кайнен Гриффин
Первый сезон убойного фэнтези о чернокровой воительнице завершится десятым эпизодом под названием The Dragman is Coming. Что будет с сериалом дальше, пока неизвестно.
Среда, 3 октября
боевик, драма
В ролях Дэвид Бореаназ, Александра Лемосл, Париса Фахри, Дэйвид Бореназ, Макс Тиериот, Нил Браун младший
Создатель Бенджамин Кавелл
Сериал расскажет об элитном отряде спецназа ВМС США, берущегося за самые рискованные и невыполнимые миссии ради благополучия страны.
боевик, драма
В ролях Томас Гибсон, Мэнди Пэтинкин, Мэттью Грей Габлер, Шемар Мур, Эй Джей Кук, Джо Мантенья
Создатель Джефф Дэвис
Когда обычные криминалисты заходят в тупик, на помощь им приходят специалисты по поведенческому анализу. Вместо тщательного изучения улик они пытаются найти и понять мотивы, вникая в каждый шаг преступника и пытаясь мыслить как он. Работая на месте преступления, эти профессионалы словно расследуют его изнутри, стараясь воссоздать поведенческий образ преступника и максимально помочь в его поимке.
Четверг, 4 октября
драма
В ролях Джейна Ли Ортис, Джейсон Джордж, Грей Деймон, Альберто Фрезза, Барретт Досс, Даниэль Савре
Создатель Стэйси Макки
В центре повествования — сплочённая команда героических борцов с огнём, работающая в пожарной станции № 19 города Сиэтла. Сериал расскажет об их тяжёлых и опасных буднях, а также взаимоотношениях внутри коллектива.
комедия
В ролях Америка Феррера, Бен Фельдман, Марк Маккинни, Лорен Эш, Колтон Данн, Нико Сантос
Создатель Джастин Спитцер
Сюжет рассказывает о большом и разношёрстном коллективе работников огромного гипермаркета. Главные герои умудряются переживать множество разнообразных приключений, несмотря на то, что территория их обитания ограничивается стенами магазина.
комедия
В ролях Эрик Маккормак, Дебра Мессинг, Меган Маллалли, Шон Хейс, Шелли Моррисон, Гарри Конник мл.
Создатель Дэвид Кохэн, Макс Мучник
Сюжет крутится вокруг четырёх главных героев: Уилла Трумана, адвоката-гея, его лучшей подруги Грейс Адлер, молодой женщины, управляющей собственной дизайнерской фирмой, Карен Уокер, очень богатой светской дамы, по собственной прихоти работающей у Грейс ассистентом, а также Джека Макфарленда, друга Уилла, вечно безработного актёра. Действие происходит в Нью-Йорке.
Пятница, 5 октября
антология, мистика, ужасы
В ролях Том Бейтман, Джимми Симпсон, Ребекка Риттенхаус, Аврора Перрино, Дэвид Халл, Рэй Сантьяго
Создатель Пол Дэвис
Сюжет каждого эпизода многосерийной антологии ужасов вдохновлён тем праздником, который отмечают в месяц выхода серии.
драма, триллер, фантастика
В ролях Алекса Давалос, Люк Клеинтенк, Руперт Эванс, Кэри-Хироюки Тагава, Джоэль Де Ла Фуэнте, Руфус Сьюэлл
Создатель Фрэнк Спотниц
Экранизация одноимённого романа Филипа Киндреда Дика. По сюжету антигитлеровская коалиция проиграла Вторую мировую войну. Нацистская Германия и Япония превратились в колониальные державы, поделив между собой сферы влияния во всём мире. США, из-за экономической слабости и политики изоляционизма которых войну и проиграли, теперь разделены победителями на зоны влияния, между которыми широкой буферной полосой тянется территория Среднего Запада — ничейные земли. Сопротивление запугано и, порою кажется, вообще перестало существовать, но само собой, это далеко не так.
комедия
В ролях Минни Драйвер, Джон Росс Боуи, Мейсон Кук, Мика Фоулер, Кайла Кенеди, Седрик Ярбро
Создатель Скотт Силвери
Это история о семье, где один из детей страдает ДЦП. Из-за болезни Джей Джей находится под постоянным присмотром родных, но особенно сильно о сыне печётся его мать. Она стремится найти для него школу, где он не чувствовал бы себя белой вороной, и поэтому семья беспрестанно колесит по всей Америке в поисках такого идеального места.
фантастика, боевик
В ролях Келли Овертон, Джонатан Скарф, Кристофер Хейердал, Пол Йоханссон, Дэвид Кабитт, Тим Гини
Создатель Нил Лабут
В центре сюжета окажется Ванесса Хельсинг — дочь известного охотника на вампиров Абрахама Ван Хельсинга. Она, воскреснув в будущем, обнаруживает, что мир захвачен вампирами. Однако Ванесса обладает особой силой, губительной для кровососов. Героиня, как положено в таких случаях, единственная надежда измученного человечества на спасение.
драма, триллер, научная фантастика
В ролях Гарольд Перрино, Том Эверетт Скотт, Ди Джей Куоллс, Майкл Уэлш, Келлита Смит, Анастасия Баранова
Создатель Карл Шефер, Крэйг Энглер
Прошло три года с тех пор, как зомби-вирус почти полностью выкосил население США, однако группа спасшихся должна провезти единственного пережившего вирус человека через тысячи миль из Нью-Йорка в Калифорнию, где располагается единственная функционирующая лаборатория, ожидающая анализа его крови. Его антитела — последняя надежда человечества на вакцину. Однако этот человек таит страшные секреты, которые грозят крупными неприятностями им всем.
комедия
В ролях Рэндолл Пак, Констанс Ву, Хадсон Янг, Форрест Вилер, Йен Чен, Эдди Хуанг
Создатель Нахнатчка Кхан
В основу сюжета легли одноимённые мемуары Эдди Хуанга. Юный Эдди фанатеет от хип-хопа и живёт вместе со своими родителями, переехавшими из Тайваня в пригород Орландо. Его отец держит в городе небольшой ресторанчик и одержим всем американским, а мать порой приходит в состояние натурального шока от знакомства с западной культурой. Но это не мешает им жить американской мечтой, не теряя связи со своей национальной культурой и самобытностью.
Воскресенье, 7 октября
анимационный, приключения, фантастика
В ролях Лекс Лэнг, Кристофер Шон, Оскар Айзек, Гвендолин Кристи, Скотт Лоуренс, Джош Бренер
Создатель Дэйв Филони
В центре истории — вступивший в ряды Сопротивления молодой пилот Казуда Зионо. Он участвует в сверхсекретной разведывательной миссии, главная цель коей — стремительно набирающий силу Первый орден. В мультсериале появятся очаровашка BB-8, По Дэмерон и капитан Фазма.
драма
В ролях Теа Леони, Тимоти Дэйли, Патина Миллер, Джеффри Аренд, Эрих Берген, Кэтрин Герцер
Создатель Барбара Холл
Главная героиня, недавно назначенная на пост госсекретаря Штатов, вынуждена ежедневно сталкиваться с проблемами государственного масштаба, да ещё и как-то налаживать свою личную жизнь.
боевик, драма, триллер
В ролях Эндрю Линкольн, Джон Бернтал, Сара Уэйн Кэллис, Лори Холден, Джеффри Деманн, Стивен Ён
Создатель Роберт Киркман, Фрэнк Дарабонт
После того как на Землю обрушилась масштабная зомби-эпидемия, шерифу Рику Грайму вместе с домочадцами и группой выживших пришлось отправиться на поиски места, где бы им не угрожало столкновение с бродячими мертвецами. Главный герой делает всё для того, чтобы спасти своих родных, но оказывается, что для этого мало найти территорию, свободную от зомби, поскольку всепоглощающий страх спасшихся от эпидемии людей и вызванная им жестокость намного опаснее.
приключения, боевик, драма, научная фантастика
В ролях Питер Капальди, Пёрл Маки, Дженна-Луиза Коулмэн, Мишель Гомес, Карен Гиллиан, Артур Дарвилл
Создатель Сидни Ньюман, С. Э. Уэббер, Дональд Уилсон
«Доктор Кто» — сериал с поистине уникальной концепцией. Его герой Доктор — практически бессмертный инопланетянин. Он не стареет, а умирая — мгновенно перерождается, обретая новое тело и в какой-то степени новый характер. Что это нам даёт? Правильно, возможность бесконечно менять актёров и обновлять личность персонажа согласно требованиям времени, при этом не нарушая целостность рассказа (утрись, Джеймс Бонд!).
Плюс основным средством передвижения Доктора является Тардис — замаскированный под полицейскую будку агрегат, способный свободно перемещаться в любую точку пространства и времени (а также умеющий при необходимости регенерировать, обретая полностью новую внутреннюю архитектуру). Что даёт нам это? О, всего ничего: лишь возможность рассказывать любые истории о любых мирах, любом времени и в любых жанрах — при этом оставаясь в рамках одной вселенной.
Такое не снилось даже «Скользящим» — в «Докторе Кто» возможно буквально всё.
комедия, драма, спорт
В ролях Дуэйн Джонсон, Анабель Акоста, Хаким Коллендер, Антуан Харрис, Ариэль Кеббел, Кристофер де Стефано
Создатель Стивен Левинсон
Четвёртый сезон спортивной драмеди завершится десятым эпизодом There's No Place Like Home, Baby. В сентябре кабельный канал HBO продлил сериал на пятый сезон.