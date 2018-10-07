«Благие знамения» — тизер-трейлер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Шестисерийная экранизация «Благих знамений» от BBC Two и Amazon обзавелась замечательным тизер-трейлером, представляющим ангельско-демонический дуэт во всей его красе.

Одноимённый роман в жанре юмористического фэнтези за авторством Терри Пратчетта и Нила Геймана рассказывает, как демон Кроули (Дэвид Теннант) и ангел Азирафель (Майкл Шин) решают сообща остановить грядущий конец света, потому что не желают покидать давно полюбившуюся им Землю.

В сериале снимаются Адриа Архона, Джон Хэмм, Нед Деннехи, Майкл Маккин, Миранда Ричардсон, Джек Уайтхолл, Мирей Инос, Ник Офферман и Фрэнсис Макдорманд.

Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером проекта числится Гейман. Производственный процесс на совести BBC Studios, Narrativia и The Black Corporation. Премьеру обещают в следующем году.