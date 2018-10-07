Новые сериалы 8–14 октября

Сериальная неделя отметится шестью премьерами. Потоковый сервис Netflix покажет первый сезон «Призрака дома на холме», Hulu презентует мистическую драму «Лёгкий, как пёрышко», Amazon — «Романовых», а на DC Universe выйдет первая серия «Титанов». Кабельный канал HBO выпустит премьерный эпизод комедии «Кемпинг» и, наконец, The CW осчастливит публику начальной серией ребута «Зачарованных».
Понедельник, 8 октября
драма
В ролях Боб Оденкёрк, Ри Сихорн, Патрик Фабиан, Джин Н. Чавес, Майкл Маккин, Майкл Мэндо
Создатель Винс Гиллиган, Питер Гулд
Десятый эпизод Winner станет заключительным для четвёртого сезона драмы. В июле кабельный канал AMC продлил сериал на пятый сезон.
Вторник, 9 октября
драма, боевик, фантастика
В ролях Кресс Уильямс, Чайна Энн Макклейн, Кристин Адамс, Нафесса Уильямс, Грегг Генри, Скай П. Маршалл
Создатель Мара Брок Акил, Салим Акил
Это история о Джефферсоне Пирсе, решившем покончить с подвигами в образе Чёрной молнии. Однако отречься от своего предназначения ему не дадут маниакально добивающаяся правосудия дочь и одарённый студент, завербованный в местную банду.
фантастика, боевик, приключения, драма
В ролях Грант Гастин, Джесси Л. Мартин, Том Кавана, Кендис Паттон, Рик Госнетт, Даниэль Панабэйкер
Создатель Грег Берланти
Захватывающая и невероятная история молодого учёного Барри Аллена начинается с момента, когда вследствие несчастного случая он обретает силу сверхскорости, что превращает его в самого быстрого человека, когда-либо жившего на нашей планете.
Среда, 10 октября
драма
В ролях Эшли Мюррей, Камила Мендес, Коул Спроус, Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Люк Перри
Создатель Роберто Агирре-Сакаса
Адаптация серии популярных комиксов «Арчи». История о жизни и приключениях никогда не унывающего подростка Арчи Эндрюса, а также Бэтти Купер, Вероники Лодж и их друзей из Ривердейла. Действие разворачивается в современном мире, а главные герои решают исследовать сокрытую от посторонних сторону жизни маленького мирного городка со всеми его странностями и тёмными тайнами, прячущимися за праздничным фасадом.
Четверг, 11 октября
драма, триллер, мистика
В ролях Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Джеффри Дин Морган, Джим Бивер, Саманта Феррис, Кэти Кэссиди
Создатель Эрик Крипке
История о непрекращающихся приключениях родных братьев Сэма и Дина Винчестеров, чья жизнь полна опасностей. Колеся по США на Chevrolet Impala 1967 года, братья разгадывают тайны паранормальных явлений, сражаются с призраками и демонами, а также вынуждены пару-тройку раз умереть.
Пятница, 12 октября
фантастика, боевик
В ролях Брентон Туэйтс, Алан Ритчсон, Анна Диоп, Эйприл Боулби, Линдси горт, Минка Келли
Создатель Акива Голдсман, Грег Берланти, Джефф Джонс
Многосерийный боевик расскажет о команде юных супергероев, в состав которой войдут Дик Грейсон (он же Робин, он же Найтвинг), Старфайер и Рэйвен.
ужасы, мистика, триллер
В ролях Тимоти Хаттон, Карла Гуджино, Михил Хаушман, Элизабет Ризер, Аннабет Гиш, Кейт Сигел
Создатель Майк Флэнеган
Мистический триллер повествует о старинном имении, снискавшем у местных дурную славу дома, кишащего привидениями. Суеверный ужас окружающих, впрочем, не помешал доктору Монтегю с целой компанией приезжих вселиться в особняк для изучения происходящей там чертовщины.
ужасы
В ролях Аджиона Алексус, Лиана Либерато, Пейтон Лист, Дориан Браун, Хэйли Рэмм, Брент Ривера
Создатель Р. Ли Флеминг мл.
События разворачиваются в ночь после 16-го дня рождения Оливии Ричмонд, когда пятеро подруг решают сыграть в игру «Лёгкий, как пёрышко, твёрдый, как доска», в шутку придумывая жуткие способы гибели каждой из них. Однако совсем скоро одна за другой девочки начинают умирать при ранее озвученных ими самими обстоятельствах. Выжившим предстоит как можно скорее понять, за что и, главное, кто приговорил их к смерти.
драма, антология
В ролях Кристина Хендрикс, Джон Слэттери, Аманда Пит, Джек Хьюстон, Изабель Юппер, Марта Келлер
Создатель Мэттью Вайнер
Восьмисерийная драматическая антология, сюжетные подробности которой пока не разглашаются, расскажет восемь отдельных историй о наших современниках, проживающих в различных уголках планеты и считающих себя потомками императорской семьи Романовых.
драма, семейный, мелодрама
В ролях Грант Шоу, Джеймс Маккей, Натали Келли, Рафаэль де ла Фуэнте, Роберт Кристофер Райли, Сэм Адегок
Создатель Салли Патрик, Стефани Сэвидж, Джош Шварц
Современный перезапуск популярной мыльной оперы 80-х. В центре сюжета — две богатейшие американские семьи Кэррингтоны и Колби, воюющие друг с другом за влияние, наследство и будущее собственных детей.
драма, детектив, боевик
В ролях Джейми Александер, Салливан Степлтон, Одри Эспарза, Роб Браун, Эшли Джонсон, Джонни Витуорт
Создатель Мартин Джеро
Главная героиня Джейн Доу, лишившись памяти, каким-то образом оказывается посреди Таймс-сквер. Всё её тело покрывают таинственные татуировки, назначение которых ей также неизвестно. ФБР берётся за расследование странного происшествия, надеясь по подсказкам, обнаруженным в татуировках, распутать дело, попахивающее теорией заговора. А сама Джейн надеется в конце концов узнать, кто она такая и что с ней произошло.
комедия, романтический
В ролях Рэйчел Блум, Тара Брук, Донна Линн Чамплин, Ник Драго, Аррон Фентон, Сантино Фонтана
Создатель Рэйчел Блум, Алин Брош Маккенна
Ребекка Банч — девушка успешная и жизнерадостная, хотя и не без сумасшедшинки. Она лихо бросает свою респектабельную жизнь в Нью-Йорке и перебирается в крохотный городок в Калифорнии для того, чтобы воссоединиться с первой любовью. Вот только вряд ли парень будет в восторге от такого неожиданного поворота.
Воскресенье, 14 октября
комедия
В ролях Дженнифер Гарнер, Дэвид Теннант, Джульетт Льюис, Яница Браво, Артуро дель Пуэрто, Бретт Гельман
Создатель Лина Данем, Дженнифер Коннер
Основанная на одноимённом британском сериале Джулии Дэвис комедия расскажет об организованной до одержимости и буквально помешанной на контроле матери семейства Кэтрин и её муже Уолте, решивших отметить День рождения последнего вылазкой на природу. Но идеально спланированный праздник катится под откос, когда к походу присоединяется сестра Кэтрин, святоша и мямля, которая превращает уикенд в настоящее испытание для брака и суровые женские разборки. И не забываем про голодных медведей.
драма, комедия, мистика
В ролях Маделин Манток, Мелони Диас, Сара Джеффри, Чарльз Гиллеспи, Эллен Тамаки, Руперт Эванс
Создатель Дженни Снайдер Урман
События перезапуска происходят в современном мире. Три сестры однажды выясняют, что они могущественные ведьмы, у которых полно всяких сверхважных обязанностей и, главное, врагов. Воевать отважные родственницы будут с порождениями тьмы и патриархатом, попутно стремясь наладить родственные связи, основательно пострадавшие после трагической гибели их матери.
фантастика, приключения, боевик
В ролях Мелисса Бенойст, Калиста Флокхарт, Мехкад Брукс, Кайлер Ли, Дэвид Хэрвуд, Бриана Венскус
Создатель Грег Берланти, Эллисон Адлер, Эндрю Крейсберг
История о кузине Супермена Каре Зор-Эл, которая по прибытии на Землю долгое время всячески скрывала свои невероятные способности и жила обычной жизнью. Но после того как девушке удалось в одиночку предотвратить авиакатастрофу, она решила, что данные самой себе обещания устарели и нет смысла таить свою истинную сущность. Поэтому Кара принимает уготованную ей судьбу и становится супергероиней, готовой бороться со злом во имя добра и справедливости.