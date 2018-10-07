Новые сериалы 8–14 октября

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Hulu

События разворачиваются в ночь после 16-го дня рождения Оливии Ричмонд, когда пятеро подруг решают сыграть в игру «Лёгкий, как пёрышко, твёрдый, как доска», в шутку придумывая жуткие способы гибели каждой из них. Однако совсем скоро одна за другой девочки начинают умирать при ранее озвученных ими самими обстоятельствах. Выжившим предстоит как можно скорее понять, за что и, главное, кто приговорил их к смерти.