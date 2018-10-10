Фрейя Аллан и Аня Чалотра сыграют Цири и Йеннифер в «Ведьмаке» от Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Можете выдохнуть. Или нет. В любом случае худшее уже позади. Потоковый сервис Netflix наконец определился с исполнительницами двух главных ролей в экранизации «Ведьмака» Анджея Сапковского.

Фрейя Аллан («В пустыне смерти») исполнит роль юной Цири, Аня Чалотра («Убийства по алфавиту», «Жажда странствий») перевоплотится в чародейку Йеннифер. Начинающие актрисы составят компанию Генри Кавиллу, недавно напросившемуся на роль Геральта.

По словам шоураннера проекта Лорен Шмидт Хиссрич обеих девушек выбрали за голый талант. Прослушав больше двухсот претенденток со всей Европы, создатели остановили выбор на самых, с их точки зрения, подходящих по всем параметрам. Фрейя Аллан и вовсе пробовалась на другую роль, но продюсеры сразу увидели в ней Цириллу, Львёнка из Цинтры, и влюбились.

Культовая серия романов «Ведьмак» рассказывает о профессиональном охотнике за монстрами Геральте из Ривии, странствующем по миру в поисках заказов на чудовищ, с которыми он расправляется за соответствующую плату. Судьбы Геральта, его возлюбленной Йеннифер и царственной сиротки Цири неразрывно связаны.

Режиссёрами первого сезона станут Алик Сахаров («Игра престолов»), Шарлотта Брандстром («Двойник») и Алекс Гарсиа Лопес («Люк Кейдж»). Исполнительными продюсерами значатся Лорен Шмидт Хиссрич, режиссёр открывающих видеороликов к трилогии игр The Witcher Томаш Багиньский, Ярек Савко, Шон Дэниел и Джейсон Браун. Сапковский — консультант. Производство ведут Netflix и польская студия Platige Image. Премьера запланирована на 2020 год.