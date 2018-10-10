 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Благие знамения» — тизер-трейлер Ноль кадров в секунду. Выпуск 232: Убийцы Telltale Рецензия и отзывы на дополнение Destiny 2: Forsaken Рецензия и отзывы на игру Shadow of the Tomb Raider Рецензия и отзывы на игру Spider-Man
12
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Фрейя Аллан и Аня Чалотра сыграют Цири и Йеннифер в «Ведьмаке» от Netflix

Можете выдохнуть. Или нет. В любом случае худшее уже позади. Потоковый сервис Netflix наконец определился с исполнительницами двух главных ролей в экранизации «Ведьмака» Анджея Сапковского.

Фрейя Аллан («В пустыне смерти») исполнит роль юной Цири, Аня Чалотра («Убийства по алфавиту», «Жажда странствий») перевоплотится в чародейку Йеннифер. Начинающие актрисы составят компанию Генри Кавиллу, недавно напросившемуся на роль Геральта.

По словам шоураннера проекта Лорен Шмидт Хиссрич обеих девушек выбрали за голый талант. Прослушав больше двухсот претенденток со всей Европы, создатели остановили выбор на самых, с их точки зрения, подходящих по всем параметрам. Фрейя Аллан и вовсе пробовалась на другую роль, но продюсеры сразу увидели в ней Цириллу, Львёнка из Цинтры, и влюбились.

Культовая серия романов «Ведьмак» рассказывает о профессиональном охотнике за монстрами Геральте из Ривии, странствующем по миру в поисках заказов на чудовищ, с которыми он расправляется за соответствующую плату. Судьбы Геральта, его возлюбленной Йеннифер и царственной сиротки Цири неразрывно связаны.

Режиссёрами первого сезона станут Алик Сахаров («Игра престолов»), Шарлотта Брандстром («Двойник») и Алекс Гарсиа Лопес («Люк Кейдж»). Исполнительными продюсерами значатся Лорен Шмидт Хиссрич, режиссёр открывающих видеороликов к трилогии игр The Witcher Томаш Багиньский, Ярек Савко, Шон Дэниел и Джейсон Браун. Сапковский — консультант. Производство ведут Netflix и польская студия Platige Image. Премьера запланирована на 2020 год.

12 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Генри Кавилл сыграет Геральта в «Ведьмаке» от Netflix
 
На роль Цири в «Ведьмаке» ищут актрису из меньшинств, но не сексуальных
 
Netflix экранизирует «Ведьмака» Анджея Сапковского

Тоже интересно

 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Обитель зла: Последняя глава»
 
Кино Режиссёр Мел Гибсон может стать постановщиком «Отряда самоубийц 2»
 
Кино Трейлер фильма «Великолепная семёрка»
 
Кино «Последний богатырь» — постер
 
Amazon потратит миллиард на сериал по «Властелину колец»
 
Кино Владимир Мединский предлагает сделать билеты на русское кино дешевле
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Disaster Report 4 Plus: Summer Memories - релиз игры состоится позже запланированногоStardew Valley - анонсирован релиз симулятора фермера для iOS и AndroidLeft Alive - стала известна дата релиза меха-экшена от Square Enix на Западе, продемонстрированы новые трейлеры и лимитированное издание игрыSony подает в суд на калифорнийского хакера, продававшего взломанные PS4Honor 8X - доступный смартфон с премиальными функциями представлен в России
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика