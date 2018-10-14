Новые сериалы 15–21 октября

На неделе всего три премьеры, но вряд ли хоть одна из них заслуживает такого же внимания, как выход третьего сезона «Сорвиголовы». Тем более что критики на все лады расхваливают продолжение марвеловского криминального боевика.
Понедельник, 15 октября
боевик, приключения, фантастика
В ролях Стивен Амелл, Кэти Кэссиди, Колин Доннел, Уилла Холланд, Дэвид Рэмси, Сюзанна Томпсон
Создатель Грег Берланти
Пропавшего без вести после кораблекрушения плейбоя-миллиардера Оливера Куина объявляют умершим. Но через пять лет его находят живым на необитаемом острове в Тихом океане. Когда он возвращается домой в Старлинг-сити, его встречают преданная мать Мойра, любимая сестра Теа и лучший друг Томми. Пережитое на острове изменило Оливера, и он скрывает правду о том, каким человеком стал, но отчаянно хочет искупить вину за свои прошлые поступки. Однако что бы ни делал наш отважный герой, почти все его благие начинания заканчиваются тем, что он подводит свой город.
Вторник, 16 октября
драма, комедия, криминал
В ролях Натан Филлион, Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Эфтон Уильямсон, Титус Макин мл., Алисса Диас
Создатель Алекси Хоули
В основу сериала ляжет история из жизни. Филлион сыграет Джона Нолана — старейшего новобранца в истории лос-анджелесской полиции. В возрасте, когда большинство служителей закона находятся в зените своей карьеры, Нолан оставляет жизнь в тихом городке и переезжает в Лос-Анджелес в надежде стать полицейским. Окружённый новобранцами, которые младше него на 20 лет, Нолан намерен преодолеть все трудности и осуществить мечту всей своей жизни.
комедия
В ролях Эмма Кинни, Майкл Фишман, Алисия Горансон, Лори Меткалф, Сара Гилберт, Джон Гудман
Создатель Дэйв Каплан, Брюс Хелфорд, Брюс Расмуссен
После неожиданного поворота событий семейство Коннеров из Лэнфорда вынуждено иметь дело с такими жизненными сложностями, с какими прежде никогда не сталкивалось.
комедия
В ролях Майкл Кудлиц, Мэри Маккормак, Сэм Страли, Калеб Мартин Фут, Сойер Барт, Кристофер Пол Ричардс
Создатель Тим Дойл
Родители из рабочего класса пытаются воспитывать своих восьмерых детей в в ирландско-католических традициях. События разворачиваются в 1970-х годах.
комедия
В ролях Оливер Хадсон, Дженна Фишер, Оливия Кевилл, Ван Кросби, Келси Эсбиль, Сандер Томас
Создатель Эмили Капнек
Семейная комедия, основанная на одноимённом датском сериале, рассказывает историю супружеской пары, чей брак заиграл новыми красками… после развода.
комедия
В ролях Вив Ликок, Джеки Флинн, Тимоти Веббер, Брендан Макнамара, Лаура Меннелл, Аня Савчич
Создатель Питер Фаррелли
Главный герой Лаудермилк — алкоголик в завязке с манией раздавать всем свои «бесценные» советы и крайне негативным отношением к жизни. У него настоящий дар безо всяких угрызений совести портить жизнь окружающим. Этот выдающийся мизантроп всех вокруг считает врагами и успешно справляется лишь с одной задачей — держаться подальше от алкоголя.
комедия
В ролях Энтони Андерсон, Лоуренс Фишборн, Трейси Эллис Росс, Йара Шахиди, Майлз Браун, Маркус Скрибнер
Создатель Кения Баррис
История одной афро-американской семьи среднего класса, где глава семейства отчаянно желает воспитать в своих детях уважение к их аутентичной культуре и традициям. Но отпрыски вовсе не горят энтузиазмом впитывать консерватизм папочки. Протагонист в отчаянии, потому что ни его либерально настроенная жена, ни отец — человек старой закалки — не видят особой важности в попытках героя прильнуть к корням.
Пятница, 19 октября
боевик, драма, криминал, фантастика
В ролях Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон, Винсент Д’Онофрио, Вонди Кёртис-Холл, Тоби Леонард Мур
Создатель Дрю Годдард
Слепой с детства адвокат Мэтт Мёрдок под именем Сорвиголова использует остальные, невероятно усиленные чувства для борьбы с преступностью на ночных улицах Адской Кухни.
В основу третьего сезона легла мрачная сюжетная арка Born Again. Очерствевшему от пережитого Мёрдоку вновь придётся столкнуться с прошлым в лице вернувшего себе свободу Уилсона Фиска.
мультсериал, приключения, комедия
В ролях Алан Янг, Расси Тейлор, Теренс Макговерн, Чак Макканн, Брайан Каммингс, Фрэнк Уэлкер
Невероятные приключения племянников Дональда Макдака Хьюи, Луи, Дьюи, отданных на попечение эксцентричному скареде-миллиардеру Скруджу Макдаку, продолжаются.
ужасы
В ролях Катал Пендред, Холлэнд Роден, Роберт Патрик, Кристин Бауэр Ван Стратен, Кэмпбелл Скотт, Адам Голдберг
Создатель Аарон Манке
В основе сериала — популярный одноимённый подкаст Аарона Манке, в котором обсуждаются реальные исторические личности и события, подарившие жизнь урбанистическому фольклору, тёмным мифам и легендам современности, ярчайшими примерами которых являются воспетые поп-культурой и медиа ужастики о вампирах, бесовских куклах, зомби, оборотнях и ведьмах.