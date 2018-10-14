Новые сериалы 15–21 октября

Сезон 7

The CW

Пропавшего без вести после кораблекрушения плейбоя-миллиардера Оливера Куина объявляют умершим. Но через пять лет его находят живым на необитаемом острове в Тихом океане. Когда он возвращается домой в Старлинг-сити, его встречают преданная мать Мойра, любимая сестра Теа и лучший друг Томми. Пережитое на острове изменило Оливера, и он скрывает правду о том, каким человеком стал, но отчаянно хочет искупить вину за свои прошлые поступки. Однако что бы ни делал наш отважный герой, почти все его благие начинания заканчиваются тем, что он подводит свой город.