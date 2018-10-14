Новости сериалов — лучшее за неделю

Фрейя Аллан и Аня Чалотра сыграют Цири и Йеннифер в «Ведьмаке» от Netflix — Львёнок из Цинтры не посмуглел, и слава богу.

Первый кадр с Руби Роуз в образе главной героини из сериала «Бэтвумен» — The CW в своём репертуаре.

Потоковый сервис Netflix закрывает сериал «Железный кулак» — второй сезон не сумел исправить бедственное положение проекта.

Книжную серию «Файлы Дрездена» ждёт повторная экранизация — права на экранизацию отхватила Fox21 Television Studios.

«Летящие сквозь ночь» — трейлер фантастического триллера с датой выхода — старт назначен на начало декабря.

Netflix продолжает наращивать количество оригинальных программ — ни о каком снижении темпов речи не идёт.

«Комендантский час» — трейлер британской экшен-драмы про автогонки — принимаются ставки на то, до какой серии доживёт персонаж Шона Бина.

«Карточный домик» — официальный трейлер финального сезона — заключительная часть политического триллера выйдет 2 ноября.

Фэнтези «Аванпост» обзавелось вторым сезоном — захватывающие приключения чернокровки Талон продолжатся.