Новости сериалов — лучшее за неделю

Фрейя Аллан и Аня Чалотра сыграют Цири и Йеннифер в «Ведьмаке» от Netflix — Львёнок из Цинтры не посмуглел, и слава богу.
Первый кадр с Руби Роуз в образе главной героини из сериала «Бэтвумен» — The CW в своём репертуаре.
Потоковый сервис Netflix закрывает сериал «Железный кулак» — второй сезон не сумел исправить бедственное положение проекта.
Книжную серию «Файлы Дрездена» ждёт повторная экранизация — права на экранизацию отхватила Fox21 Television Studios.
«Летящие сквозь ночь» — трейлер фантастического триллера с датой выхода — старт назначен на начало декабря.
Netflix продолжает наращивать количество оригинальных программ — ни о каком снижении темпов речи не идёт.
«Комендантский час» — трейлер британской экшен-драмы про автогонки — принимаются ставки на то, до какой серии доживёт персонаж Шона Бина.
«Карточный домик» — официальный трейлер финального сезона — заключительная часть политического триллера выйдет 2 ноября.
Фэнтези «Аванпост» обзавелось вторым сезоном — захватывающие приключения чернокровки Талон продолжатся.
Премьера девятого сезона «Ходячих мертвецов» отличилась значительным падением рейтингов — сериал уже какое-то время является буквальным воплощением своего названия.