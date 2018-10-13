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Потоковый сервис Netflix закрывает сериал «Железный кулак»

Потоковый сервис Netflix всё-таки умеет сворачивать головы своим сериалам — в страну вечной охота отправлен «Железный кулак», шоу по мотивам марвеловского комикса. Третьего сезона не будет.

Что можно сказать о покойнике? Только одно несуразное. С самого начала его клеймили за то, что на главную роль взяли европеоида, а не азиата. Потом, когда вышел первый сезон, сериал шпыняли за скучный сюжет и плохую боевую хореографию.

Второй сезон должен был переломить непруху — «Кулаку» подыскали новых сценаристов и шоураннера. Дела заметно улучшились, но недостаточно. Протагонист по-прежнему не тянул; экшен тоже не перешёл на новый уровень зрелищности.

Netflix хоть и не делится рейтингами, но сегодняшнее решение говорит лучше любых слов. Видимо, персонаж отправляется обратно к Marvel и Disney, где строят свою собственную потоковую платформу. Впрочем, не уверены, что Дэнни Рэнд сильно нужен и там.

На своих местах остаются «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Каратель» и (естественно) «Сорвиголова». Через неделю у последнего выходит третий сезон и критика по первым шести эпизодам просто прекрасна.

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