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«Метод Комински» — трейлер комедии с Майклом Дугласом и Аланом Аркином

В прошлом августе Netflix взялся разрабатывать 10-серийную однокамерную комедию «Метод Комински» с Майклом Дугласом («Человек-муравей») и Аланом Аркином («Операция „Арго“») в главных ролях. Автором сериала выступил гуру ситкомов Чак Лорри («Два с половиной человека», «Теория большого взрыва», «Мамочка»). Наконец-то потоковый сервис выкатил трейлер сериала, первый сезон которого появится в доступе уже 16 ноября.

Это полная забавных происшествий история о многолетней дружбе знаменитого голливудского преподавателя актёрского мастерства Сэнди Комински (Дуглас), в прошлом пережившего яркий, но короткий миг славы, и его многострадального агента Нормана (Аркин).

Чак Лорри занимает пост главного сценариста, а также входит в команду исполнительных продюсеров проекта наравне с Дугласом. Производством заведут Warner Bros. TV и Chuck Lorre Prods.

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