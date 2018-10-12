За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Свершилось. Кабельный канал HBO объявил официальную дату выхода третьего сезона «Настоящего детектива» — сериал вернётся в эфир 13 января.

События третьей телеглавы детективной антологии разворачиваются в окрестностях курортного городка Озарк. История развивается в трёх временных линиях. Расследованием жестокого преступления в центре окутанного тёмными тайнами региона занимаются детективы Уэйн Хэйс (Махершала Али) и Роланд Уэст (Стивен Дорфф).

В третьем сезоне снимаются Скут Макнэйри, Кармен Эджого, Мэми Гаммер, Сара Гадон, Эмили Нельсон и Рэй Фишер.

Шоураннером и сценаристом выступает автор проекта Ник Пиццолатто; он же числится вторым режиссёром после Дэниела Сакхайма («Игра престолов»), который в марте сменил отснявшего два первых эпизода Джереми Солнье («Зелёная комната»). Вдобавок Солнье, Сакхайм и Пиццолатто являются исполнительными продюсерами сериала наряду с Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсоном и Кэри Фукунагой.