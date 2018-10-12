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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Эмма Робертс променяла ужасы на жестокий мир фигурного катания

Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Королевы крика») заполучила главную роль в зубодробительной спортивной драме Spinning Out от Netflix, уже обеспечившей себе 10-серийный первый сезон.

Сюжет вращается вокруг многообещающей фигуристки экстра-класса Кэт Бэйкер (Робертс), чья карьера едва не оборвалась после жуткого падения. Решив не вешать коньки на гвоздь, она пробует себя в парном катании, рискуя раскрыть секрет, способный разрушить всю её жизнь. На пути к олимпийской мечте ей вместе с новым партнёром предстоит столкнуться с огромным количеством трудностей, травмирующих душу и тело, финансовыми проблемами и даже психическим расстройством. Остаётся надеяться, что сериал получится не столь банальным, как его описание.

Сценаристы и шоураннеры проекта — бывшая фигуристка Саманта С. Страттон («Мистер Мерседес») и Лара Олсен («Царство», «Красавица и Чудовище»). Обе также значатся исполнительными продюсерами наравне с Тори Таннелл, Джоби Харольдом и Мэттом Швартцем. Производственный процесс контролирует Safehouse Pictures.

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