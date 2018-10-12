«Миднайт, Техас» — трейлер второго сезона мистического триллера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Второй сезон сериала «Миднайт, Техас» обзавёлся полноценным трейлером и датой выхода — мистический триллер вернётся на голубые экраны совсем скоро, 26 октября.

Экранизация одноимённой книжной трилогии от автора «Настоящей крови» Шарлин Харрис повествует о захолустном техасском городке Миднайт, где обычный мир соседствует с миром сверхъестественного. Эта гремучая смесь превращает заурядное провинциальное местечко в полное тёмных секретов обиталище загадочных личностей, куда однажды по совету покойной бабушки прибывает молодой медиум Манфред (Франсуа Арно).

Коллеги по «Сверхъестественному» Эрик Чармело и Николь Снайдер значатся исполнительными продюсерами и шоураннерами второго сезона. Производством занимаются Universal Television и David Janollari Entertainment.