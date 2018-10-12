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«Леденящие душу приключения Сабрины» — отрывок «Появление Сэйлема»

Все эти люди в «Леденящих душу приключениях Сабрины» — это, конечно, хорошо, но где же Сэйлем? А вот он. Специально для поклонников чёрного котяры Netflix выпустил отрывок из грядущего сериала, где происходит первое знакомство юной ведьмы Сабрины Спеллман с могущественным Сэйлемом Сэйберхегеном, на сто лет заключённом в теле чёрного как ночь кота.

10-серийный первый сезон мистической драмы по одноимённому комиксу Роберто Агирре-Сакасы выйдет 26 октября.

В сериале снимаются Кирнан Шипка, Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто, Ричард Койл, Росс Линч, Тати Габриэль и другие. Агирре-Сакаса лично занимается сценарной адаптацией и выступает исполнительным продюсером наравне с режиссёром Ли Толандом Кригером («Ривердейл»), Грегом Берланти (вселенная «Стрелы», «Болотная тварь») и Сарой Шехтер.

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