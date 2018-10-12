Триллер «Озарк» вернётся на Netflix с третьим сезоном

Потоковый сервис Netflix обеспечил криминальной драме «Озарк» Джейсона Бейтмана третий сезон. Первый сезон популярен, второй ещё популярнее, так чего зря время терять.
Многосерийный триллер повествует о финансовом консультанте Марти Бёрде (Бейтман), из-за проблем с нанимателем переехавшим с семьёй в туристический городок Озарк штата Миссури. Марти надеется, что смена места убережёт их от смертельной опасности, однако лишь глубже увязает в болото наркокартелей и криминальных сделок, вынужденный считаться с тяжёлыми последствиями своих и чужих решений.
Анонсировал третий сезон «Озарка» Джейсон Бейтман словами: «Я рад за себя, но боюсь за Марти». Многообещающе.
Помимо Бейтмана, номинированного за работу в сериале на «Золотой глобус» и две «Эмми», в проекте задействованы Лора Линни, Джулия Гарнер, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Джейсон Батлер Харнер, Джанет Мактир, Питер Муллан, Харрис Юлин и другие.
Бейтман также режиссирует и выступает исполнительным продюсером проекта. За сценарий отвечают Билл Дюбюк («Расплата») и Марк Уильямс. Шоураннер — Крис Манди («Ад на колёсах»). Производство курируют Aggregate и Media Rights Capital.