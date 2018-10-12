Триллер «Озарк» вернётся на Netflix с третьим сезоном

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix обеспечил криминальной драме «Озарк» Джейсона Бейтмана третий сезон. Первый сезон популярен, второй ещё популярнее, так чего зря время терять.

Многосерийный триллер повествует о финансовом консультанте Марти Бёрде (Бейтман), из-за проблем с нанимателем переехавшим с семьёй в туристический городок Озарк штата Миссури. Марти надеется, что смена места убережёт их от смертельной опасности, однако лишь глубже увязает в болото наркокартелей и криминальных сделок, вынужденный считаться с тяжёлыми последствиями своих и чужих решений.

Анонсировал третий сезон «Озарка» Джейсон Бейтман словами: «Я рад за себя, но боюсь за Марти». Многообещающе.

Помимо Бейтмана, номинированного за работу в сериале на «Золотой глобус» и две «Эмми», в проекте задействованы Лора Линни, Джулия Гарнер, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Джейсон Батлер Харнер, Джанет Мактир, Питер Муллан, Харрис Юлин и другие.

Бейтман также режиссирует и выступает исполнительным продюсером проекта. За сценарий отвечают Билл Дюбюк («Расплата») и Марк Уильямс. Шоураннер — Крис Манди («Ад на колёсах»). Производство курируют Aggregate и Media Rights Capital.